"Quando eu recebi o Espírito Santo, nasceu em mim o desejo de fazer a Obra de Deus"

O bispo Adilson Silva chegou à Universal em 1988, no bairro de São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo.

No vídeo abaixo, ao lado da esposa, Rosana Silva, ele conta um pouco dessa história. O casal ainda destaca o valor da Universal para as suas vidas ao longo dos anos. Confira:

No dia 9 de julho próximo, a Universal completará 40 anos de existência transformando vidas para a glória de Deus. A cada dia, você poderá conferir depoimentos de bispos, juntamente com as suas respectivas esposas, que fizeram parte dessa história e compartilham as suas memórias. Clique aqui e assista os vídeos anteriores.