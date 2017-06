Home > Reflexão

O sobrenome von Richthofen surgiu novamente na mídia brasileira, mas dessa vez o motivo não é Suzane, que foi condenada por assassinar os pais em 2002. É que o irmão dela, Andreas Albert von Richthofen, de 29 anos, deu entrada no Hospital Municipal do Campo Limpo, na zona sul da capital paulista, após ser pego por policiais tentando pular o muro de uma casa, que ele dizia ser de seu tio. Testemunhas do momento da abordagem e agentes afirmaram que ele estava visivelmente transtornado. “Nem queira saber como é a minha vida”, desabafou o rapaz a um dos vizinhos do local em que foi pego.

De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, ele chegou ao hospital com ferimentos causados pelas lanças do muro, roupas rasgadas e foi diagnosticado pela psiquiatra de plantão com surto psiquiátrico e, posteriormente, com esquizofrenia. Logo após, o rapaz foi transferido para um hospital de referência em Pirituba (zona noroeste de São Paulo).

Caos

Andreas tinha apenas 15 anos quando recebeu a notícia da morte dos pais e de que a própria irmã era a assassina. O crime de Suzane foi a porta de entrada para que o mal se instalasse e destruísse toda a família. Por mais que haja especialistas acompanhando o jovem, a medicina é limitada e ineficaz quando o problema é espiritual. Só a libertação por meio da fé no Senhor Jesus é capaz de tirar o caos da mente e da vida de todos que passam por problemas semelhantes.

O bispo Edir Macedo, durante a sua mensagem diária – a "Palavra Amiga" – pela Rede Aleluia de rádio, citou o texto bíblico contido em 2 Coríntios 4.7: “Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós.” E explicou: “A fé inteligente e sobrenatural é um tesouro, é a excelência do poder de Deus dentro de nós, para que o Espírito da Fé se manifeste em nossos corpos. Você que está passando por momentos difíceis, está abatido pelos problemas, saiba que você tem dentro de si o tesouro da fé, para resistir e vencer. Quem tem o Espírito de Deus vence as lutas, vence a si mesmo.”

Da mesma forma que uma brecha para o mal traz a destruição, ao buscar e abrir o coração para a Palavra de Deus, Ele pode entrar, agir e transformar qualquer situação.

