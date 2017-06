As 10 matérias mais lidas do mês de maio no Universal.org

Home > Em Foco

1º - Boato sobre a Universal volta a circular na internet

2º - O único lugar em que o diabo não pode lhe tocar

3º - 5 sinais de que a sua fé não é verdadeira

4º - O Espírito Santo espera 3 coisas de uma pessoa

5º - Jovem tenta remover tatuagem, mas cria marca ainda pior

6º - A Universal e a hóstia

7º - O que o diabo não quer que você saiba

8º - Ronaldo Ésper se batiza nas águas

9º - Jogador Neto, da Chapecoense, manda um recado aos jovens do FJU

10º - Morre o homem mais velho do mundo

Universal 40 anos

E nestes dias que antecedem o aniversário de 40 anos da Universal, nós do Universal.org preparamos 40 matérias especiais contando a trajetória da Igreja. Veja nos links abaixo como tudo começou e acompanhe diariamente as nossas postagens:

1º - As sementes de fé semeadas no coreto do Méier

2º - A primeira Universal

3º - UNP: há mais de 3 décadas levando o Evangelho aos encarcerados

4º - "A Rádio Copacabana é nossa!"

