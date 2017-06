Leia a Bíblia em 1 ano - 153º dia

Home > Mundo Cristão

“O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento...” Oséias 4.6

Conhecer a Bíblia é muito importante para todos nós, especialmente nos momentos mais difíceis de nossas vidas, pois Deus fala conosco por meio de Sua Palavra. O Espírito Santo nos conduz, nos orienta, e quando passamos por tribulações, Ele nos faz lembrar do que está escrito na Bíblia, de uma Palavra de Deus que nos conforte. Mas só nos lembraremos se tivermos conhecimento Dela.

Por isso, elaboramos um plano para que você leia a Bíblia em 1 ano. Se você ainda não começou, clique aqui e comece agora, não deixe para amanhã. Você verá o quanto isso transformará a sua vida.

Se você já está nesse propósito, acompanhe a leitura de hoje:

Deuteronômio 6

1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprísseis na terra a que passais a possuir;

2. Para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu, e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados.

3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel.

4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.

5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças.

6. E estas palavras, que hoje te ordeno, estarão no teu coração;

7. E as ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te.

8. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos.

9. E as escreverás nos umbrais de tua casa, e nas tuas portas.

10. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, com grandes e boas cidades, que tu não edificaste,

11. E casas cheias de todo o bem, que tu não encheste, e poços cavados, que tu não cavaste, vinhas e olivais, que tu não plantaste, e comeres, e te fartares,

12. Guarda-te, que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão.

13. O Senhor teu Deus temerás e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás.

14. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós;

15. Porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra.

16. Não tentareis o Senhor vosso Deus, como o tentastes em Massá;

17. Diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, como também os seus testemunhos, e seus estatutos, que te tem mandado.

18. E farás o que é reto e bom aos olhos d o Senhor, para que bem te suceda, e entres, e possuas a boa terra, a qual o Senhor jurou dar a teus pais.

19. Para que lance fora a todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem falado.

20. Quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: Que significam os testemunhos, e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou?

21. Então dirás a teu filho: Éramos servos de Faraó no Egito; porém o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito;

22. E o Senhor, aos nossos olhos, fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito, contra Faraó e toda sua casa;

23. E dali nos tirou, para nos levar, e nos dar a terra que jurara a nossos pais.

24. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje.

25. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado.

Salmos 89

1. As benignidades do Senhor cantarei perpetuamente; com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração.

2. Pois disse eu: A tua benignidade será edificada para sempre; tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo:

3. Fiz uma aliança com o meu escolhido, e jurei ao meu servo Davi, dizendo:

4. A tua semente estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. (Selá.)

5. E os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, a tua fidelidade também na congregação dos santos.

6. Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem entre os filhos dos poderosos pode ser semelhante ao Senhor?

7. Deus é muito formidável na assembleia dos santos, e para ser reverenciado por todos os que o cercam.

8. Ó Senhor Deus dos Exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti?

9. Tu dominas o ímpeto do mar; quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar.

10. Tu quebraste a Raabe como se fora ferida de morte; espalhaste os teus inimigos com o teu braço forte.

11. Teus são os céus, e tua é a terra; o mundo e a sua plenitude tu os fundaste.

12. O norte e o sul tu os criaste; Tabor e Hermom jubilam em teu nome.

13. Tu tens um braço poderoso; forte é a tua mão, e alta está a tua destra.

14. Justiça e juízo são a base do teu trono; misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto.

15. Bem-aventurado o povo que conhece o som alegre; andará, ó Senhor, na luz da tua face.

16. Em teu nome se alegrará todo o dia, e na tua justiça se exaltará.

17. Pois tu és a glória da sua força; e no teu favor será exaltado o nosso poder.

18. Porque o Senhor é a nossa defesa, e o Santo de Israel o nosso Rei.

19. Então falaste em visão ao teu santo, e disseste: Pus o socorro sobre um que é poderoso; exaltei a um eleito do povo.

20. Achei a Davi, meu servo; com santo óleo o ungi,

21. Com o qual a minha mão ficará firme, e o meu braço o fortalecerá.

22. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá.

23. E eu derrubarei os seus inimigos perante a sua face, e ferirei aos que o odeiam.

24. E a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele; e em meu nome será exaltado o seu poder.

25. Porei também a sua mão no mar, e a sua direita nos rios.

26. Ele me chamará, dizendo: Tu és meu pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação.

27. Também o farei meu primogênito mais elevado do que os reis da terra.

28. A minha benignidade lhe conservarei eu para sempre, e a minha aliança lhe será firme,

29. E conservarei para sempre a sua semente, e o seu trono como os dias do céu.

30. Se os seus filhos deixarem a minha lei, e não andarem nos meus juízos,

31. Se profanarem os meus preceitos, e não guardarem os meus mandamentos,

32. Então visitarei a sua transgressão com a vara, e a sua iniqüidade com açoites.

33. Mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei à minha fidelidade.

34. Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios.

35. Uma vez jurei pela minha santidade que não mentirei a Davi.

36. A sua semente durará para sempre, e o seu trono, como o sol diante de mim.

37. Será estabelecido para sempre como a lua e como uma testemunha fiel no céu. (Selá.)

38. Mas tu rejeitaste e aborreceste; tu te indignaste contra o teu ungido.

39. Abominaste a aliança do teu servo; profanaste a sua coroa, lançando-a por terra.

40. Derrubaste todos os seus muros; arruinaste as suas fortificações.

41. Todos os que passam pelo caminho o despojam; é um opróbrio para os seus vizinhos.

42. Exaltaste a destra dos seus adversários; fizeste com que todos os seus inimigos se regozijassem.

43. Também embotaste o fio da sua espada, e não o sustentaste na peleja.

44. Fizeste cessar a sua glória, e deitaste por terra o seu trono.

45. Abreviaste os dias da sua mocidade; cobriste-o de vergonha. (Selá.)

46. Até quando, Senhor? Acaso te esconderás para sempre? Arderá a tua ira como fogo?

47. Lembra-te de quão breves são os meus dias; por que criarias debalde todos os filhos dos homens?

48. Que homem há, que viva, e não veja a morte? Livrará ele a sua alma do poder da sepultura? (Selá.)

49. Senhor, onde estão as tuas antigas benignidades que juraste a Davi pela tua verdade?

50. Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos; como eu trago no meu peito o opróbrio de todos os povos poderosos,

51. Com o qual, Senhor, os teus inimigos têm difamado, com o qual têm difamado as pisadas do teu ungido.

52. Bendito seja o Senhor para sempre.

Amém, e Amém.

Isaías 34

1. Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós povos, escutai; ouça a terra, e a sua plenitude, o mundo, e tudo quanto produz.

2. Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo o exército delas; ele as destruiu totalmente, entregou-as à matança.

3. E os seus mortos serão arremessados e dos seus cadáveres subirá o seu mau cheiro; e os montes se derreterão com o seu sangue.

4. E todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um livro; e todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e como cai o figo da figueira.

5. Porque a minha espada se embriagou nos céus; eis que sobre Edom descerá, e sobre o povo do meu anátema para exercer juízo.

6. A espada do Senhor está cheia de sangue, está engordurada da gordura do sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins de carneiros; porque o Senhor tem sacrifício em Bozra, e grande matança na terra de Edom.

7. E os bois selvagens cairão com eles, e os bezerros com os touros; e a sua terra embriagar-se-á de sangue até se fartar, e o seu pó se engrossará com a gordura.

8. Porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela contenda de Sião.

9. E os seus ribeiros se tornarão em pez, e o seu pó em enxofre, e a sua terra em pez ardente.

10. Nem de noite nem de dia se apagará; para sempre a sua fumaça subirá; de geração em geração será assolada; pelos séculos dos séculos ninguém passará por ela.

11. Mas o pelicano e a coruja a possuirão, e o bufo e o corvo habitarão nela; e ele estenderá sobre ela o cordel de confusão e nível de vaidade.

12. Eles chamarão ao reino os seus nobres, mas nenhum haverá; e todos os seus príncipes não serão coisa alguma.

13. E nos seus palácios crescerão espinhos, urtigas e cardos nas suas fortalezas; e será uma habitação de chacais, e sítio para avestruzes.

14. As feras do deserto se encontrarão com as feras da ilha, e o sátiro clamará ao seu companheiro; e os animais noturnos ali pousarão, e acharão lugar de repouso para si.

15. Ali se aninhará a coruja e porá os seus ovos, e tirará os seus filhotes, e os recolherá debaixo da sua sombra; também ali os abutres se ajuntarão uns com os outros.

16. Buscai no livro do Senhor, e lede; nenhuma destas coisas faltará, ninguém faltará com a sua companheira; porque a minha boca tem ordenado, e o seu espírito mesmo as tem ajuntado.

17. Porque ele mesmo lançou as sortes por elas, e sua mão lhas tens repartido com o cordel; para sempre a possuirão, de geração em geração habitarão nela.

