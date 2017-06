Lançamentos do livro Diário do Amor Inteligente reuniram mais de 1,5 mil pessoas em 3 dias

Home > Notícias da Universal

A noite desta quinta-feira (1º de junho) foi muito especial para os solteiros e também para os casais inteligentes que estiveram presentes no Cenáculo do Templo de Salomão durante o lançamento do novo livro dos palestrantes e apresentadores Renato e Cristiane Cardoso, “Diário do Amor Inteligente”.

Horas antes da sessão de fotos com os autores começar, a fila já estava enorme. “Programei-me para chegar cedo aqui. Eu já li o ‘Namoro Blindado’, me ajudou a entender o meu interior e a respeito da necessidade de me cuidar. E, agora, com o ‘Diário do Amor Inteligente’ vou aprender muito também, porque ele é bem prático e objetivo. Assim, vou andar com o livro sempre comigo”, contou Bernard Morais Cruz, de 29 anos, assistente administrativo, que era um dos primeiros da fila.



O "Diário do Amor Inteligente" traz o melhor do best-seller “Namoro Blindado” num formato charmoso, colorido e bem dinâmico. Jennifer Coelho da Cunha, de 26 anos, autônoma, conta que adorou a novidade e vai andar com o livro sempre em mãos. “Eu aprendi a me valorizar, depois que li o livro ‘Namoro Blindado’ e passei a ir às palestras da Terapia do Amor. O ‘Diário do Amor Inteligente’ chegou na hora certa, será o complemento para minha restauração. E o bom é que posso ler em qualquer lugar, no ônibus, no metrô. Agora, o carregarei na bolsa, porque ele me ajudará a frisar o que devo fazer para investir no amor de forma inteligente”, afirmou a jovem.

O lançamento atraiu também até aqueles que não se interessam pela leitura. É o caso do Danilo Souza Santos, de 22 anos, auxiliar de laboratório, que estava com a namorada Érika dos Santos Souza, de 23 anos, assistente de logística. “Eu não gosto muito de ler, mas quero aprender mais para fazer o nosso namoro dar certo. Esse livro é de fácil leitura e tem um ótimo conteúdo. Isso me chamou muita atenção”, disse o auxiliar.

Erros dos solteiros

Em entrevista ao Portal Universal.org e jornal Folha Universal, Renato e Cristiane Cardoso revelaram que um dos maiores erros dos solteiros, hoje em dia, é agir pela emoção. “Ir pelo coração é uma das piores falhas. A pessoa se leva muito pelo que sente, ela acaba não pensando quem é a pessoa com quem se relaciona”, observou Cristiane.

Renato acrescentou que é preciso aprender a equilibrar o sentimento com a razão. “O coração não foi feito para decidir nem para escolher, apenas para sentir. E se a cabeça não faz todo o trabalho inicial, de escolha e de avaliação, para depois dar permissão para o coração gostar, a pessoa vai entrar em um acidente, em uma tragédia.”

Ele explicou que ser feliz no amor não é questão de sorte. “Quando não se tem padrões altos, aceita-se qualquer coisa, ai dá tudo errado, e a pessoa acha que tem dedo podre, mas não é isso, não é falta de sorte, é falta de acreditar em si. Por isso, a pessoa precisa se auto-avaliar, se tratar antes de começar uma nova relação.”

Por isso, o “Diário do Amor Inteligente” é um guia para os solteiros e até mesmo para os casais que não querem mais errar. “Ele dá muitas lições, muitas dicas. Você identifica também quando um relacionamento não tem futuro ou quando a pessoa está te enrolando. O livro é mais objetivo, se você quer se aprofundar, deve ler o ‘Namoro Blindado’, mas no ‘Diário’ você já consegue identificar os sinais”, completou a autora.

Após a sessão de fotos com os mais de 400 leitores presentes, Renato e Cristiane realizaram a palestra da Terapia do Amor, e já se preparam para seguir a agenda de lançamentos, que em 3 dias já reuniu mais de 1,5 mil pessoas.