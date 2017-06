Home > Internacional

No dia 17 de maio passado, o bispo Romualdo Panceiro realizou o grande encontro “Escape Espiritual - 90 minutos para a transformação da sua vida”, na Universal de San Lorenzo, em Roma, na Itália.

Cerca de 500 pessoas compareceram ao evento, que teve como objetivo mostrar que é possível recomeçar agora. Independentemente do tempo que alguém convive com um problema ou doença, o importante é decidir mudar e não permitir que algo tire a sua paz. Foi uma concentração de fé e milagres na qual o poder de Deus foi materializado por meio de cura e mudança de vida.

Confiar e dar as mãos para Deus

Durante a reunião, o bispo Romualdo fez uma oração especial convidando todos os presentes que estavam passando por algum tipo de problema a se aproximarem do Altar, a fim de que, a partir daquele momento, confiassem as suas vidas a Deus e andassem de mãos dadas com Ele.

“O evento ensinou a importância de crer em Deus mesmo durante as adversidades, sem dar ouvidos a palavras negativas e a dúvidas que surgem para nos tentar desanimar ou fazer desistir”, afirmou o bispo Wagner Simões, responsável pelo trabalho evangelístico da Universal na Itália.

A fé renovada

A secretária Carol Almeida (à esquerda na foto acima), de 20 anos, contou que o encontro foi uma experiência que marcou a sua vida. “A minha fé se renovou. Aprendemos que quando temos Deus, mesmo enfrentando dificuldades, temos paz e conseguimos resolver os problemas. Deus nos deu a fé para que possamos fazer uso dela, apoiados na Sua Palavra e sem duvidar. Vi muitas pessoas se entregarem a Deus hoje, aceitando a Palavra e querendo mudar. Com certeza foram 90 minutos que mudaram a minha vida."

Para a estilista Silvia Vecciarelli (à direita na foto acima), de 40 anos, a reunião especial com o bispo Romualdo foi uma grande bênção. “Aprendi a importância de usar a nossa fé, pois, se não a usamos, não vemos as grandezas de Deus nas nossas vidas. O bispo falou sobre a importância de confiar em Deus e não ser negativo. Gravei o que ele disse na memória: uma palavra que também pode trazer a morte, se usada com fé e sabedoria, traz a vida.”

