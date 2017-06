Home > Comportamento

Nudes. Uma palavra pequena, mas que tem causado um grande estrago na vida de muita gente. Uma definição simples desse termo é “foto de uma pessoa nua”. Ele ficou famoso após surgirem casos de vazamento de imagens de nudez de famosos. Dezenas de casos já repercutiram na mídia nacional e internacional, como o da atriz Emily Ratajkowski, que por duas vezes passou pela experiência.

Mas também não faltam histórias de anônimos que tiveram a sua intimidade revelada sem consentimento. Jéssica (nome fictício para proteger a identidade da família dela), de 23 anos, foi uma delas. Para não desagradar a um homem com quem saía, enviou alguns nudes por um aplicativo de mensagens. Ela só não esperava que a atitude traria terríveis consequências. “Ele era promoter numa balada e saímos algumas vezes. Publicou as fotos em um grupo de músicos da minha cidade e, para piorar, nesse grupo havia amigos do meu pai, que também é músico”, conta a jovem.

Dessa forma, não demorou para que a notícia chegasse até a família da jovem, que vive numa cidade do interior de São Paulo. “A primeira coisa que me passou pela cabeça foi sair de casa, já que eu não tinha coragem de olhar para os meus pais. Depois, várias vezes, pensei em me matar, pois eu saía na rua e a sensação era a de que todos já tinham visto a minha foto”, lembra.

Por que se expor?

Jéssica diz que tinha o hábito de se relacionar com homens por status na noite. Em troca, recebia bebidas, entrada em baladas ou convites para shows. “Achava que era daquilo que precisava para preencher o vazio no meu interior, mas, por querer chamar atenção daquela pessoa, me coloquei naquela situação, sem imaginar as consequências. O meu maior erro foi pensar que isso não aconteceria comigo.”

Mais tarde, ela descobriu que o homem tinha nudes de outras garotas com quem havia feito a mesma coisa. “Algumas nem ligaram, pois já estavam acostumadas. Outras ficaram como eu, desesperadas. Parecia que aquilo nunca ia acabar, o tempo passava e essa foto era cada vez mais divulgada em grupos. Eu só sabia chorar e ficar trancada em casa.”

O início da transformação

A jovem já conhecia a Universal havia muitos anos, desde criança, mas nunca tinha tomado a decisão de ter um compromisso sério com Deus. O problema por que passou foi o estopim para o início de uma mudança interior. “A única maneira que eu vi de recomeçar foi entregando a minha vida para o Senhor Jesus, para que aquele passado podre ficasse para trás.”

Ela já tinha a certeza de que, ao ser perdoada por Deus, não precisaria se preocupar com o que os outros pensariam dela. “Deixei Ele conduzir a minha vida. Confesso que não foi fácil recusar os convites e negar minhas vontades, mas era preciso. Eu já tinha perdido tudo, principalmente a minha dignidade e, se continuasse naquela vida, continuaria sendo vista como um produto”, reflete.

Jéssica afirma que todo esforço valeu a pena. Hoje desfruta de uma vida livre de acusações e aprendeu o real significado do amor e respeito. “Deus me mostrou o meu real valor e não preciso me expor para me sentir aceita ou amada. Entregar a minha vida ao Senhor Jesus foi a minha melhor escolha.”

