Mulher é presa por torturar a própria neta

Qual a maneira correta de repreender uma criança? De acordo com Rozilda Lima Ramos, de 45 anos de idade, a melhor maneira para que o pequeno “aprenda a lição” é queimando as mãos dele.

Foi isso que a mulher fez, no dia 25 de maio, na cidade baiana de Feira de Santana, localizada a aproximadamente 100 quilômetros de Salvador.

Rozilda estava irritada com o comportamento da neta, de 6 anos, o que a motivou a usar uma colher para queimar as duas mãos da criança. A mãe da menina, enteada de Rozilda, denunciou a madrasta à polícia, mas a acusação foi negada pela agressora. De acordo com ela, a menina queimara a si mesma.

Uma denúncia anônima feita ao Conselho Tutelar, porém, fez as autoridades investigarem o caso e Rozilda admitiu o crime. Ao delegado do Conselho Tutelar Idelfonso Monteiro, ela confessou ter feito isso para punir o mau comportamento da criança.

Agora, a agressora está presa e responderá pelo crime de tortura.

É preciso aprender a resolver os problemas



Os pais, e em alguns casos os avós, são responsáveis por educar os filhos (ou netos), mas isso, muitas vezes, é difícil, pela falta de equilíbrio deles mesmos. Como podem ensinar as crianças a agir corretamente se eles, diante das adversidades, agem de maneira irracional?

“Tem adulto que quando tem problema reage igual criança. Por quê? Por que nunca aprendeu a resolver problema”, explica o palestrante Renato Cardoso.

De acordo com ele, a maneira como a pessoa age em sua vida é aprendida ainda na infância. Por isso orientar os filhos é tão importante. No entanto, os pais não podem se desequilibrar e descontar raiva ou frustração na criança. Agir movido pela emoção, e não pela razão, é sempre errado.

“Um dos papéis mais importantes de pai e mãe é ensinar os filhos a resolverem, lidarem com os seus problemas, dos pequenos aos maiores. Você não vai conseguir, com emoção, resolver os problemas”, ressalta Renato.

