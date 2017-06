Ex-detento é consagrado a voluntário do UNP no Maranhão

Home > Ação Social

No último dia 28 de maio, durante a reunião da manhã, na sede da Universal do Maranhão, região Nordeste do País, o bispo Emerson Carlos realizou a consagração dos integrantes do grupo Universal nos Presídios (UNP) do estado (foto ao lado).

Entre os integrantes, estava José Nilson Barbosa de Oliveira, de 51 anos (na foto abaixo, de camisa branca). Ele passou 23 anos de sua vida preso.

Mas foi exatamente dentro do cárcere que José Nilson conheceu a Palavra de Deus, por meio dos voluntários do grupo UNP. Lá, ele foi moldado em um novo homem e, assim que ganhou liberdade, há 5 meses, continuou a frequentar os cultos da Universal aqui fora.

Logo decidiu fazer parte do UNP, que levou a ele palavras de vida e de liberdade dentro da prisão, e agora tem o privilégio de compartilhar esse momento especial ao lado dos integrantes do grupo.

UNP Maranhão

O trabalho que a Universal realiza dentro e fora dos presídios tem sido de extrema importância e utilidade. Atualmente, no estado do Maranhão, o responsável pelo grupo é o pastor Venino Aragão.

