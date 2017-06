A primeira Universal

Home > Especiais

Era manhã do dia 9 de julho de 1977, um sábado, e algumas pessoas que moravam no bairro da Abolição, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, presenciavam uma movimentação diferente, pois aquela era a data marcada para um nascimento planejado e especial: o do primeiro templo da Igreja Universal.

Após acordar, o bispo Edir Macedo (líder e fundador da Universal, na época pastor), colocou o seu melhor terno e, de pronto, dirigiu-se até a antiga avenida Suburbana, no número 7.248. Estava eufórico e ao mesmo tempo feliz, afinal, Deus havia atendido às súplicas dele.

O antigo galpão de uma funerária foi o local escolhido para acolher cerca de 225 pessoas na reunião inaugural. Após a inauguração, a igreja recebia mais de 400 pessoas durante as reuniões diárias.

No volume 1 da autobiografia “Nada a Perder”, o bispo Edir Macedo conta detalhes dos dias que antecederam o nascimento da primeira Universal. Leia abaixo:

“Dias antes, passamos as madrugadas cuidando do mínimo para o funcionamento do imóvel. Pintamos as paredes, descascamos o chão, consertamos os banheiros, produzimos uma limpeza geral. Os marceneiros contratados a custo de mão de obra encerravam os últimos ajustes do altar e do púlpito. Os bancos de madeira, comprados em prestações a perder de vista, estavam posicionados para receber o novo público.”

Dona Geninha

Mas esse sonho só se tornou possível porque dona Eugênia, conhecida como dona Geninha, mãe do bispo Macedo, o ajudou a alugar o espaço da antiga funerária, colocando como garantia o seu único apartamento, que ficava no bairro de Fátima:

“Ela assinou e fomos em frente. No dia 9 de julho de 1977 foi realizado o primeiro culto na Igreja da Bênção, que dois anos mais tarde mudaria definitivamente de nome para Igreja Universal do Reino de Deus. Apesar da diferença de placa, instituiu-se internamente esse dia como data oficial do nascimento da Universal.” – trecho retirado do livro “O Bispo – A história revelada de Edir Macedo”.

A primeira de muitas

Após 3 anos da inauguração da primeira Universal, outras igrejas começaram a ser abertas, no Rio de Janeiro, São Paulo e por todo o Brasil, e depois, pelo mundo. Hoje, são milhares de templos, em que homens de fé e coragem, assim como o bispo Macedo, levam o Evangelho para todos os que se encontram sofrendo e precisam encontrar a solução para os seus problemas.

