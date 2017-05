Quer ter uma saúde melhor? Perdoe

Home > Comportamento

Sabe aquele resfriado que vai e volta e aparenta nunca lhe abandonar? Pois saiba que esse hóspede indesejado pode estar em seu organismo porque você ainda não perdoou aquela pessoa que lhe fez mal. E não apenas o resfriado, como também a acne, as aftas, as infecções, entre outras coisas.

Uma pesquisa realizada pela Sociedade de Medicina Comportamental dos Estados Unidos revelou que as pessoas que guardam mágoas e ressentimentos apresentam um nível menor das células CD4, consideradas importantes para o sistema imunológico. Ou seja: quem perdoa tem um corpo mais resistente a diversas doenças.

Outra pesquisa, essa realizada pela Universidade do Tennessee, revela que o perdão não apenas fortalece o sistema imunológico como também melhora a saúde de maneira geral, reduzindo o estresse, a raiva, a depressão e até o cansaço.

“Existe um enorme fardo físico em estar machucado e desapontado”, declarou a especialista Karen Swartz, do Hospital Johns Hopkins, em um artigo no qual explicava que o ressentimento desregula o sistema cardiovascular, além de provocar a perda do autocontrole do organismo.

Todos esses estudos, e muitos outros que têm sido publicados ao longo dos anos, apenas refletem um ensinamento que o maior de todos os médicos deixou para os homens há mais de 2 mil anos: devemos perdoar até 70 x 7.

O poder do perdão

Quando Pedro perguntou a Jesus se deveria perdoar o seu agressor até sete vezes, o Senhor respondeu: “Não te digo que até sete; mas, até setenta vezes sete.” Mateus 6.15

Nesse momento, como a Ciência comprovou séculos depois, Jesus não estava preocupado apenas com o ofensor, mas também com o ofendido. Ele sabia que carregar mágoas prejudica o corpo e o espírito de uma pessoa. E é o que explica o bispo Edir Macedo, em seu blog:

“Perdão salva, liberta, cura, transforma, enfim, identifica algo Divino. Mágoas ou ressentimentos alimentam o ódio, a ira, contenda e, finalmente, matam.”

De acordo com o bispo, é por isso que, na passagem bíblica citada acima, o Senhor Jesus deixou ao homem a obrigação de perdoar. Essa não é uma atitude simples, mas é necessária.

A fisioterapeuta Fernanda de Oliveira sabe disso. Por algum tempo ela carregou dentro de si a raiva pelo mal que lhe causaram.

“Tive uma gravidez não planejada e, com o fim do relacionamento, o pai do meu filho o abandonou também. Eu tinha muito ódio porque ele seguiu a vida como se nada tivesse acontecido e eu parei a minha para cuidar do meu filho, que pouco depois desenvolveu algumas deficiências físicas”, contou a moça ao jornal Folha Universal – clique aqui e leia a reportagem completa.

De acordo com a própria Fernanda, ela descobriu que não poderia ser verdadeiramente feliz enquanto não se libertasse daqueles sentimentos rancorosos. Ela percebeu que o maior ferido com a falta de perdão não é o alvo do ódio, mas sim quem o guarda dentro de si.

“Hoje não temos mais convívio, pois ele não vê o filho, mas não tenho mais aqueles sentimentos ruins dentro de mim. Tenho paz e alcancei a maior glória que um ser humano pode ter, que é a Salvação. Além disso, hoje tudo o que planejo dá certo, e antes nada dava certo. Não sou mais nervosa nem ansiosa, sou liberta.”

Por que é tão difícil perdoar?

Apesar de todos os benefícios que o perdão traz ao corpo e ao espírito, muitas pessoas insistem em guardar mágoas. E isso por dois motivos: o primeiro deles é o orgulho. É muito difícil aceitar que uma pessoa saia “impune” após ter causado o mal.

Nesse caso, é preciso entender que a impunidade não existe, pois toda atitude gera uma consequência e, ainda que o agredido não seja capaz de ver, o agressor terá de lidar com essa consequência. Portanto, é necessário vencer o orgulho e aceitar que precisa perdoar.

Uma vez que isso tenha acontecido, é preciso se libertar dos ressentimentos. Essa é a parte mais difícil.

“Só quem tem o coração livre de mágoas pode querer o bem de outros. Como uma alma cheia de mágoas pode abençoar alguém ou lhe desejar algo de bom? ” – questiona o bispo Macedo.

Para fazer isso é necessário ter fé. E você pode descobrir e aprender a usar a sua própria fé nas reuniões da Universal, como a fisioterapeuta Fernanda fez. Visite hoje a Universal mais próxima de sua casa e participe.