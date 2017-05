A minha vida de volta chega a cinco províncias de Madagascar

Home > Internacional

Após a concentração de fé “A minha vida de volta” no Coliseum Madagascar, em Antananarivo, capital de Madagascar (país que fica em uma ilha, na África), que reuniu, no dia 7 de maio pasasdo, cerca de 60 mil pessoas , o evento chegou, no dia 28, a cinco províncias: Tamatave, Fianarantsoa, Mahajanga, Tuliara e Antsirabe. Quase 8,5 mil pessoas participaram das concentrações.

Na província de Tamatave (foto acima), mais de 2 mil pessoas estiveram presentes no Ginásio Dojo Soavita. Durante a reunião, realizada pelo pastor Miguel Mafumisse, responsável pela Universal em Madagacar, todos os participantes puderam ouvir uma mensagem baseada no livro bíblico de Mateus, em 18.18-20:

“Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por Meu Pai, que está nos céus. Porque, onde estiverem dois ou três reunidos em Meu nome, aí estou Eu no meio deles.”

O pastor explicou que, quando as pessoas dão as suas vidas a Deus, Ele dá o poder da fé. “E o poder da fé é ligar e desligar o que queremos e o que não queremos na nossa vida.” Ao escutarem a mensagem, centenas de pessoas encontraram a esperança de ter uma nova vida, por meio da fé viva no Deus vivo.

Segundo o pastor Miguel, realizar o evento “A minha vida de volta” nas cinco províncias foi muito importante, pois o povo do interior do país também merece conhecer a fé que salva e abençoa. “Temos que desbravar as províncias. O mundo inteiro tem que ter as mesmas oportunidades de conhecer a Jesus”, disse.

Nas outras localidades

Mais de 2,6 mil pessoas também estiveram reunidas com o mesmo propósito na província de Fianarantsoa. A reunião foi dirigida pelo pastor Manilson Pimenta, responsável pela província.

O evento também concentrou mais de 1,3 mil pessoas na província de Mahajanga (foto ao lado), que buscaram as suas vidas de volta por meio das palavras do pastor Yayi Yancouba, responsável pela região.

Em Tuliara, o encontro aconteceu no Ginásio Mitafo Tulear. A reunião foi conduzida pelo pastor Denilson Gaspar, responsável pelo local, e contou com cerca de 1,3 mil pessoas.

Outras 1,2 mil pessoas se concentraram num antigo cinema em Antsirabe para participar do encontro, que foi dirigido pelo pastor Jean Claude, responsável pela província.

