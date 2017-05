Tarde de ações sociais no Japão

Home > Internacional

Desde 1995, a Universal realiza diversos trabalhos sociais nas ruas, parques, praças e em espaços fechados do Japão. A instituição também esteve presente nos momentos de dificuldade, quando o país enfrentou um forte terremoto seguido de maremoto, em 2011 e em 2015. Na ocasião, roupas, mantimentos e kits de higiene pessoal foram doados para os desabrigados da província de Ibaraki, litoral do leste japonês.

No último dia 21 de maio, os voluntários da Universal da cidade de Hamamatsu realizaram uma visita aos moradores do bairro Enshuhama, a fim de proporcionar aos japoneses, peruanos, filipinos e brasileiros que residem no local serviços na área de saúde, beleza e orientação espiritual, além de promover um mutirão de limpeza no bairro.

Um dos participantes, identificado apenas como Bannai, de 90 anos, foi beneficiado pela ação e fez questão de agradecer aos voluntários pelos serviços prestados e pela atenção recebida. Sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, o veterano se sentiu tão bem acolhido que contou a todos sobre a cultura da época e como dedicou sua juventude para lutar pelo país.

A Universal mantém diversos projetos sociais e, por meio de seus voluntários, atua em vários setores da sociedade, com o objetivo de levar auxílio emocional, psicológico, material e, sobretudo, espiritual aos que necessitam, em asilos, orfanatos, hospitais, presídios, comunidades, entre outros locais.

Identificou-se com algum? Então, não perca mais tempo, procure uma Universal mais próxima e obtenha informações de como se tornar um voluntário.

Não esqueça: “... Mais bem-aventurado é dar que receber.” Atos 20.35