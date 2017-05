Revoltante: filho é filmado agredindo mãe idosa

Home > Reflexão

As cenas de um vídeo que circulou recentemente nas redes sociais são chocantes – não vamos reproduzir as fortes imagens aqui, mas lhe contar a triste história, para que você faça uma reflexão. No vídeo, um homem agride verbalmente, fisicamente e ameaça a própria mãe, uma idosa de 84 anos. Ele também a puxa com força e ela grita de dor, pedindo que ele pare. "Ninguém te aguenta mais. Eu vou te internar. Cala a boca", ele grita com os punhos fechados. Ela, assustada, responde: “Sim, senhor”, e fica quieta.

Tudo aconteceu no estado do Maranhão e o agressor é o advogado Roberto Elísio Coutinho, que alegou sofrer de esquizofrenia, por isso a atitude violenta. Os vídeos foram feitos pela companheira de Coutinho, que não teve o nome revelado. Ele foi preso no dia 26 de maio último e a idosa encaminhada para fazer exames no Instituto Médico Legal (IML).

O que a Bíblia diz?

Se a Palavra de Deus condena a violência contra uma pessoa que você considera inimiga e diz que devemos orar por ela (leia Mateus 5.44), imagine com relação ao tratamento dado aos nossos pais?

“Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o SENHOR, teu Deus, te dá.” Êxodo 20.12

Você provavelmente já conhece esse trecho das Escrituras, mas entende o seu real significado? “É viver uma vida que traga orgulho a eles (os pais). Quando isso acontece, você se realiza consigo mesmo, pois as pessoas mais importantes na sua vida finalmente lhe admiram. É uma das sensações mais prazerosas que existem”, explica a escritora Cristiane Cardoso.

Além disso, esse é um mandamento com promessa: se o obedecermos, nossos dias serão prolongados e abençoados. “O que muitos não são capazes de admitir é que, quanto mais desonram os seus pais, mais infelizes são. Não dá para se realizar na vida enquanto estiver desonrando-os. Eles podem nem ser lá grandes exemplos, mas não deixam de ser pais e, consequentemente, pessoas importantíssimas para os seus filhos.”

Além disso, se não somos capazes de honrar os pais biológicos, a quem vemos e tocamos, imagine a Deus, a quem não podemos ver?

