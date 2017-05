O dia em que Nabucodonosor reconheceu o poder de Deus contra a injustiça

Home > Mundo Cristão

Todos estão prostrados diante da estátua de ouro que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, mandou fazer.

Há povos e autoridades do reino – entre eles príncipes, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes e oficiais –, rendidos a um objeto sem vida, pois temem a morte pela fornalha de fogo – o destino que Nabucodonosor havia prometido aos que não se ajoelhassem.

O rei sabia que estava agindo contra a vontade do Deus de Israel, pois, no segundo ano de cativeiro do profeta Daniel, na Babilônia, Nabucodonosor teve um sonho que lhe revelara a queda dos impérios nos séculos que viriam após o seu reinado.

E quando Daniel explicou o sentido do sonho que tanto apavorava Nabucodonosor, o rei confessou a sua admiração ao Deus dos hebreus, dizendo: “Certamente, o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis.”

Mas, ali, diante dos rendidos à sua estátua, ele havia se esquecido de que um dia pronunciara aquelas palavras.

Porém, entre as autoridades havia três verdadeiros servos de Deus: Sadraque, Mesaque e Abednego, que, enquanto todos se curvavam, permaneciam firmes em suas posições.

Indignado, Nabucodonosor mandou buscá-los e lhes deu uma segunda chance para dobrarem-se diante da estátua. Porém, sem hesitar, os jovens responderam: “Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar; Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, e da tua mão, ó rei.”

Ao ouvir essas palavras, a ira tomou o coração de Nabucodonosor. A sua raiva era tanta que o seu rosto desfigurou e, possuído de ódio, mandou que jogassem os jovens na fornalha.

Um quarto homem

O fogo era tão forte que até mesmo as autoridades morreram quando se aproximaram da fornalha para empurrar os rapazes.

Entretanto, o rei da Babilônia ficou impressionado e não acreditava no que via. Junto dos jovens havia um quarto homem, com a aparência do “Filho de Deus”, como observou o próprio rei da Babilônia.

Então, aproximando-se da fornalha, disse Nabucodonosor: “Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde!”

E os rapazes estavam intactos, nem as roupas queimaram, nem o cheiro do fogo ficou sobre eles.

Vendo que havia errado em seu julgamento, mais uma vez o poderoso rei da Babilônia, considerado o maior de todos os tempos, confessou a sua admiração pelo Senhor verdadeiro.

O servo nunca é envergonhado

Deus é justo e os Seus filhos são protegidos por Ele. Há pessoas que até podem planejar e desejar o mal para alguém que está diante da Justiça de Deus, como fez Nabucodonosor. Contudo, o Senhor Deus jamais deixará que uma maldade ou injustiça aconteça com qualquer um de Seus filhos.

O preço para quem desafia a misericórdia de Deus é a confissão de que é impotente – até mesmo quando aparentemente tem algum poder em mãos.

Não importa o tamanho da fornalha que tenta consumir a sua vida; não importa o tamanho da indignação de quem planeja o mal, Deus sempre será o justo juiz.

(*) Texto baseado na Bíblia, no livro de Daniel, capítulo 3