Grupo Calebe: na França, integrantes gravam videoclipe musical

Os integrantes do Grupo Calebe na França, no continente europeu, receberam uma proposta inusitada: gravar um videoclipe da música “Porque Ele vive”.

O objetivo do desafio era gravar uma interpretação criativa da música.

O vencedor foi o grupo Calebe de Paris, capital francesa. Confira abaixo o videoclipe:

O pastor Bruno Coelho, que coordena o trabalho junto aos “calebes” no país, destaca que as atividades servem como um estímulo para os integrantes do grupo, que, em sua maioria, têm mais de 55 anos: “As experiências são sempre boas, pois tudo o que fazemos é ligado à fé. Baseados no tema da canção ‘Porque Ele vive’, ensinamos que, ainda que haja lutas e situações difíceis, não temos nada a temer, pois Deus está vivo e nos dá a vitória.”

A letra da canção diz: "Deus enviou o Seu Filho amado. Pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meu pecado. Mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está."

O grupo Calebe

As atividades dos “calebes” foram iniciadas no Texas, nos Estados Unidos, se solidificando em 2012. Atualmente, o grupo está presente em diversos países e reúne pessoas da melhor idade que não estão dispostas a se entregar ao desânimo e ao cansaço provocados pelo avanço da idade.

No Brasil, é possível entrar em contato com o grupo por meio do telefone (11) 5641-2320 ou pelo e-mail calebejoaodias@gmail.com.