Você se acha velho demais para fazer algo novo?

Hoje em dia a moda é fazer vídeos online de culinária. Geralmente numa bela cozinha, com todo material necessário, alguém prepara algo para ser servido em um prato montado, com aparência sofisticada. Mas a indiana Mastanamma, que vive em uma remota aldeia em Andhra Pradesh, no sudeste da Índia, tem feito um estrondoso sucesso cozinhando pratos típicos e de forma rústica.

Em vez de uma cozinha, ela está em campo aberto e usa fogo a lenha. Nada de talheres, pratos, tigelas ou medidas precisas. Ela, que tem 105 anos de idade, descasca legumes na unha e mede a quantidade dos ingredientes na base do “olhômetro". E, na hora de comer, uma folha de bananeira faz a vez de prato, e todos se servem com as mãos.

A ideia de um bisneto dela, que, com a ajuda de um amigo, filmou a centenária cozinhando e criou um canal com as suas receitas. O Country Foods já conta com mais de 350 mil inscritos.

Veja Mastanamma em ação no vídeo abaixo:

Não seja acomodado

Muitas pessoas se consideram velhas ou incapazes de começar algo novo. Acham que depois dos 50 anos, por exemplo, já não têm mais forças nem condições de aceitar novos desafios, e ainda reclamam da situação ruim e do tédio em que vivem. Mas, enquanto acreditarem nessa ideia diabólica, continuarão na mesma situação, até que a morte chegue.

“Já era para você ter avançado e até hoje não avançou. Parece que alguém traçou uma linha e definiu: ‘Daqui você não passa!’ O único que pode quebrar esse limite é você, através da fé. E, no dia em que colocar esse poder em ação e quebrar esse limite, a sua vida deixará de ser pequena”, explica o escritor J. Edington no livro “50 tons para o sucesso”.

Entenda uma coisa: o tempo, a idade, o clima, o seu país, a sua formação ou ausência dela não são capazes de lhe impedir de conquistar o que sonha. Se você crê em um Deus ilimitado e tem uma aliança com Ele, também não tem limites do que pode conquistar.

“Se quer acertar, não pode acreditar que está em uma posição ruim ou que será difícil. Encare o desafio e, sempre que alguém disser algo negativo, responda: 'Não se preocupe, eu vou fazer dar certo' — e vá em frente. Se Deus confiou a você um novo desafio, decida também confiar. Fazer tudo certo é uma questão de honra.”

Decida aceitar os desafios que aparecem e criar algo novo. Pela fé, você vai conseguir.

