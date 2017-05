Qual o perfil do seu companheiro, proativo ou passivo?

Home > Vida a Dois

Durante o relacionamento, é comum alguém fazer mais do que o outro. Normalmente, um dos dois sempre tem maior habilidade em se comunicar e resolver problemas correndo atrás de soluções. No entanto, não é por esse motivo que a outra pessoa deve se acomodar e deixar que o cônjuge resolva tudo.

Em seu blog, o escritor e apresentador do Programa “The Love School – A Escola do Amor”, Renato Cardoso, explicou que casais costumam ter um parceiro que é mais proativo e outro que é mais passivo, porém, a acomodação e a demora para decidir ou agir do parceiro passivo, muitas vezes, frustram quem é proativo.

A constante atividade do parceiro proativo e a sua posição incisiva sobre tudo podem fazer o passivo se sentir dominado e anulado. “O passivo fica esperando o outro tomar iniciativa e, muitas vezes, se sente frustrado porque o outro passou à sua frente”, salientou o escritor.

Por outro lado, segundo Renato Cardoso, o proativo se sente sozinho na relação, abandonado pelo parceiro passivo, que não se une a ele nos objetivos e na luta contra os problemas.

Ouvir e ser ouvido



Por isso, é preciso entender que deve haver um equilíbrio entre os dois. “Casais inteligentes procuram ter uma dose equilibrada de proatividade. Ambos apoiando um ao outro nas iniciativas saudáveis, na hora certa e de forma respeitosa.”

De acordo com o escritor, passividade não faz bem a nenhum relacionamento. Sendo assim, procure manter um diálogo mais próximo com o seu parceiro e veja em que você e a outra pessoa podem melhorar.

Nem todas as pessoas se expressam com clareza. Por isso, ouça e não interrompa o outro. Procure entender o ponto de vista do seu companheiro, ainda que não concorde com ele. Repita de volta o que entendeu para mostrar que de fato ele foi compreendido. Só assim você também terá condições de usar a sua vez para falar com coerência e também com o direito de ser ouvido.

