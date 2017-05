Pedófilo é preso após enviar mensagens com teor sexual para menina de 9 anos

Home > Comportamento

Um homem de 47 anos foi preso no Mato Grosso por assediar uma menina de apenas 9 anos por meio de mensagens em uma rede social. O criminoso, que não teve o nome divulgado, pedia que a jovem enviasse fotos sem roupa e chegou a marcar um encontro com a menor. O pai viu as mensagens e procurou a polícia, que, no dia do encontro, surpreendeu o homem, que foi preso em flagrante.

O delegado Cláudio Alvarez, da Polícia Civil, informou que o suspeito confessou que sabia que a vítima era uma criança e assumiu a autoria das mensagens enviadas. No celular dele ainda foram encontradas conversas com outras 20 meninas.

O papel dos pais

Estipular limites e investir no diálogo é de suma importância para que situações como essa sejam evitadas. Os responsáveis precisam investir na orientação das crianças e observar regularmente com quem elas falam, o tipo de assunto e o tempo que passam no mundo virtual. Mas, para isso, os pais devem investir no diálogo e na confiança, a fim de que elas se sintam seguras em se abrir e pedir ajuda se algum problema surgir.

O palestrante Renato Cardoso dá uma preciosa dica para iniciar essa tarefa: “Termine o dia conversando com o seu filho. Antes de ele dormir, pare o que estiver fazendo e tire algum tempo para falar sobre o dia dele. Duas perguntas que lhe ajudam a começar são: ‘O que lhe fez feliz hoje?’ e ‘O que lhe chateou?’ Assim, você terá a oportunidade de ouvi-lo, vai conhecê-lo melhor e ele se sentirá mais aberto e confiante para se comunicar com você.” Ao investir nesse hábito, no dia em que seu filho precisar de ajuda, se abrir com alguém, ele saberá que pode contar com você. O relacionamento de vocês será muito melhor.

