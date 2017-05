Centenas de presos participam de reunião em cadeia de Moçambique

Home > Internacional

O trabalho que o grupo Universal nos Presídios (UNP) realiza nas cadeias de Moçambique (país localizado no sudeste do continente africano e que hoje tem uma população carcerária estimada em mais de 19 mil detentos) tem sido bastante intenso há pelo menos 10 anos.

O atual coordenador do grupo é o bispo moçambicano Paulo Júnior, que está na Universal há 24 anos e há 22 faz a Obra de Deus no Altar.

Segundo o bispo, as ações evangelísticas do UNP estão presentes em 18 unidades prisionais do País, entre as quais a Cadeia Central de Maputo (capital), onde hoje, de acordo com os últimos dados levantados, existe um total de 4.353 presos.

O local é conhecido também como Estabelecimento Penitenciário Provincial de Maputo e foi fundado em 1950. É lá, também, que todas as terças-feiras, às 9 horas, acontecem reuniões especiais com os reclusos, realizadas pela Universal.

Em uma delas (foto acima), mais de 700 presos participaram. E assim tem sido semanalmente.

“Muitos que ali se encontram são presos reincidentes, mas eles desejam mudar e, por meio dessas reuniões que temos feito, têm reconhecido que o único jeito é se entregando a Jesus”, explica o bispo. “Temos feito o tratamento com a ‘gota milagrosa’ na água, pois aqui é um lugar onde muitos adoecem, então, toda terça-feira consagramos as garrafas para aqueles que têm problemas de saúde e determinamos a cura deles.”

Grande batismo e nova igreja



O trabalho do UNP tem seguido em um ritmo bastante satisfatório, tanto que, em julho próximo, um grande batismo nas águas está sendo preparado para acontecer na Cadeia Central de Maputo, e cerca de 713 homens já deram os nomes manifestando o desejo de entregar a vida a Deus. “Uma igreja também está em fase de legalização neste mesmo local”, acrescenta o bispo.

