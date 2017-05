Voluntários visitam Fundação Casa em São Paulo

Home > Folha Universal

Os adolescentes e jovens da Fundação Casa dos bairros da Mooca e do Bom Retiro, ambos em São Paulo, receberam a visita dos voluntários do grupo Universal na Fundação Casa Brasil (UFCAB). A ação ocorreu nos dias 7 e 14 de maio, quando cerca de 400 adolescentes foram atendidos.

O pastor Ulisses Gomes, que é o responsável pelo trabalho do grupo UFCAB no Brasil, e a sua esposa, Renata Gomes, realizaram uma reunião especial para as meninas da fundação. Na ocasião, 279 exemplates do livro Namoro Blindado, dos escritores Renato e Cristiane Cardoso, foram distribuídos.

O pastor alertou as jovens em relação às escolhas tomadas por elas e frisou a importância que cada uma tem para Deus. “Da mesma forma que vocês cuidam dos seus filhos enquanto cumprem medida socioeducativa, Deus quer cuidar de cada uma de vocês, independentemente de onde vocês estão”, disse.

Após a reunião, voluntárias do grupo conversaram e compreenderam os principais problemas que as adolescentes e jovens enfrentam.

Sobre o grupo

O UFCAB realiza visitas na Fundação Casa há 20 anos e o intuito das ações é levar esperança para esses jovens, por meio da Palavra de Deus.

Para Cristian Lopes de Oliveira, que trabalha como diretor da Fundação Casa do bairro da Vila Mariana há dez anos, as ações da Universal fazem a diferença na vida dos adolescentes privados de liberdade.

“Eles estão sem referência materna, paterna e principalmente, espiritual. A Universal ensina um caminho diferente através dos ensinamentos bíblicos”, relata o diretor.