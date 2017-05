Você sabe qual é a chave para alcançar as suas metas profissionais?

Home > Folha Universal

Desde pequeno, Felipe Kasabian Assis (foto ao lado), de 22 anos, empresário, tinha um grande sonho: ter o próprio negócio. Foi na adolescência que ele começou a buscar ideias em que poderia empreender. Apesar da pouca idade, ele já alimentava o desejo de ser um grande empresário.

“Tive o primeiro e único emprego em um banco, quando tinha 16 anos. Me lembro que já no ensino médio, enquanto todos estavam buscando a melhor colocação no vestibular para terem um bom emprego, eu estava pesquisando o que fazer e no que investir. Sempre tive isso dentro de mim, talvez por ver a dificuldade dos meus pais e querer ‘provar’ algo para mim mesmo. Queria sair daquela situação e dar liberdade à minha família e às pessoas amadas”, conta Felipe.

Os pais sempre o apoiaram nessa decisão. Enquanto muitos diziam que aquela era apenas uma ideia de adolescente, eles incentivavam Felipe a buscar uma direção. “Minha mãe participava das palestras do Congresso para o Sucesso e me convidou para ir a uma delas quando eu estava com 15 anos. Eu fui e passei a frequentá-las. Foi lá que recebi inspirações, motivações e direção para agir e dar meus primeiros passos no mundo dos negócios”, revela o jovem.

Atitude de coragem

Aos 17 anos, ele decidiu qual seria o segmento de sua empresa. “A ideia surgiu de querer liberdade. Nunca quis me limitar profissionalmente e tinha um desejo enorme de fazer acontecer. Assim, optei pelo ramo imobiliário, em razão de sua alta rentabilidade, e investi na construção civil por ser apaixonado pela área e por querer realizar os sonhos das pessoas”, conta.

Nessa mesma época, Felipe juntou todo o dinheiro que tinha guardado, do salário que recebia, e decidiu arriscar. “Eu tinha R$ 15 mil para iniciar. Abri a empresa Kasabian Incorporadora, para estruturar um projeto e buscar investidores”, diz.

Com auxílio da família, buscou sempre se especializar e participar de cursos e palestras no setor. “Me aprofundei no ramo, procurei aprender com profissionais renomados. Chamei meu pai e meu irmão para serem meus sócios e unirmos forças e motivações”, afirma.

Dois anos depois de muita luta e perseverança, ele fechou o primeiro contrato. “Levantamos mais de R$ 500 mil de capital. Foi um momento marcante na minha trajetória. Era muito novo e foi um grande negócio. Naquele momento eu sabia que estava no caminho certo e pisei no acelerador para crescer. De lá para cá, investimos em loteamentos em várias cidades do Brasil”, constata.

Hoje, ele tem colhido os frutos de seu trabalho. “Sigo sempre atento às oportunidades do mercado e de evolução. Eu realmente acredito em qualidade, eficiência e na cultura da empresa. Nossos empreendimentos (apartamentos e lotes) são desenvolvidos com uma gama de profissionais de alto nível, buscamos nos cercar dos melhores engenheiros, arquitetos e advogados. E considero muito a cultura da empresa, que acredita no potencial de cada um, em buscar sempre o melhor, cortar custos e obter resultados melhores”, explica.

Ferramenta essencial

Nesses quase quatro anos de empresa, Felipe observa que não deve seu sucesso apenas a si mesmo e ao seu esforço. “A minha fé é a propulsora de tudo isso. Eu não teria chegado aonde cheguei sem ter aprendido a usar a fé como eu aprendi no Congresso para o Sucesso. As lutas diárias e os desafios da vida do empreendedor requerem dele uma mentalidade agressiva e forte. Sem essa fé, eu não teria acreditado que poderia sair de onde sai. O Congresso me ajudou e ajuda nisso. É lá que recebo direção, com base na Palavra de Deus, para atingir o meu objetivo”, revela.

Essa dose de motivação e direção que ele recebe por meio das palestras, aliada à dedicação e ao profissionalismo, tem feito com que a Kasabian Incorporadora seja reconhecida no mercado, mesmo com o atual cenário econômico do País. O sonho que antes era de abrir o próprio negócio já ganha novos contornos. “Graças a Deus hoje estamos no ramo de incorporação imobiliária e construção com empreendimentos residenciais e comerciais. Quando abri a empresa, meu escritório era em um cômodo da casa. Hoje atuamos nos Estados de São Paulo, Minas e Goiás. Meu objetivo é estar consolidado no mercado nacional”, conclui.

