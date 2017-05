UNP realiza casamento coletivo em presídio de Pernambuco

Home > Ação Social





No último dia 19 de maio, o grupo Universal nos Presídios (UNP) do estado de Pernambuco, cujo responsável é o pastor Daniel Gaspar Júnior, foi convidado para realizar a cerimônia de um casamento coletivo de 16 presos da Penitenciária de Segurança Máxima de Tacaimbó, localizada no agreste do estado, na BR 232, km 166.

O local tem quatro alas e o trabalho de evangelismo da Universal no presídio acontece há apenas 4 meses, porém, já com todo o empenho.

Inaugurada há pouco mais de 1 ano, a penitenciária tem capacidade para aproximadamente 700 presos. Hoje estão lá 270 homens.



UNP no estado

O trabalho do grupo no estado tem sido realizado de forma incansável há muitos anos. “Atuamos hoje em 21 presídios em Pernambuco e a meta é alcançar o maior número de almas possíveis”, afirma o pastor Daniel

No presídio de Tacaimbó, as reuniões acontecem todas as quintas-feiras, às 14 horas.

(*) Com informações do grupo Universal nos Presídios (UNP) do estado de Pernambuco