Messi é condenado por sonegação de impostos

O atacante argentino Lionel Messi, principal nome do futebol mundial atualmente, foi condenado pela Justiça da Espanha a 21 meses de prisão. Os advogados de defesa do jogador e do Barcelona, clube de futebol pelo qual atua, chegaram a tentar reverter a situação, mas a decisão final foi tomada com a pena sendo mantida.

Os crimes cometidos por Lionel Messi e seu pai, Jorge Horácio Messi, foram sonegação de impostos e evasão fiscal. Ficou comprovado que durante os anos de 2007, 2008 e 2009 o atacante enviava dinheiro para países considerados “paraísos fiscais”, ludibriando a Fazenda espanhola.

Messi alegou que se preocupava em jogar futebol, enquanto o seu pai e os seus advogados cuidavam das finanças. Porém, de acordo com a Audiência Nacional em Barcelona, realizada pelo Supremo Tribunal, o jogador agiu com “ignorância deliberada” ao não se informar sobre as próprias contas, algo que estava ao seu alcance. O julgamento ainda destacou que Messi agiu com indiferença sobre a situação, mesmo quando existia uma suspeita justificada e as investigações estavam sendo analisadas.

Com essas considerações, a Justiça condenou o atacante a 21 meses de prisão, devolução do valor evadido (4,1 milhões de euros, o equivalente a quase 15 milhões de reais) – o que já foi feito –, mais pagamento de multa de 3,3 milhões de euros (mais de 12 milhões de reais), dividida entre ele e o pai. Jorge Horácio, além da multa, também foi condenado a 15 meses de prisão.

Entretanto, provavelmente o Barcelona e a Seleção Argentina de futebol não serão desfalcados de sua maior estrela. Isso porque a legislação espanhola prevê que réus primários, quando condenados a menos de 2 anos de prisão, podem cumprir a pena em liberdade. Essa possibilidade ainda será discutida pela Justiça. Sendo encarcerado agora ou não, Messi é considerado um criminoso pela Justiça espanhola, o que pode lhe causar diversos problemas.

Não há saída

Se hoje Lionel Messi é um criminoso é porque agiu de maneira a ser considerado assim. Em seu livro “Direto no Alvo”, o bispo Júlio Freitas ressalta que “o nosso hoje é exclusivamente fruto do nosso ontem, e o nosso amanhã será o fruto do nosso hoje”.

Nessa equação, não importam classe social, sobrenome ou qualquer outra diferenciação feita pelos homens. As consequências dos atos sempre chegam, independentemente de quem seja a pessoa.

“A vida é o fruto da decisão de cada momento”, afirma o bispo. "Viver é plantar. Por exemplo: uma semente só será um bom fruto amanhã se primeiro for regada e cuidada; assim também são os nossos objetivos, são fruto das nossas decisões e atitudes. A vida é repleta de escolhas, que nos levam a decisões, que por fim nos levam a ter consequências – positivas ou negativas.”

É por isso que a Bíblia afirma que “todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura” (Provérbios 13.16). Quem age sem refletir sobre as consequências de seus atos é insensato e, certamente, pagará por suas escolhas, independentemente de quem seja. "Os nossos objetivos hoje determinam o que seremos amanhã”, conclui o bispo.

