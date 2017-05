Mãos Talentosas

Home > Folha Universal

Todo rosto tem sua beleza. Ainda que não seja perceptível para quem olha pela primeira vez. O talento para buscar o belo nas pessoas e transformar a autoestima delas levou Iva dos Santos (foto ao lado) a se tornar uma esteticista facial.

Iva possui o dom de analisar o perfil de cada um de seus clientes e destacar o melhor de todos eles: um detalhe no olhar, o formato do rosto, o melhor arco para a sobrancelha, etc.



Vida no interior

Nascida em Itambé, Bahia, Iva foi criada em um sítio. Na adolescência, sua família se mudou para Itapé, no mesmo Estado. Ela cresceu vendo os pais trabalharem duro para sustentar a família.

Aos 17 anos, começou no primeiro emprego. Durante o dia, era vendedora em uma loja de material de construção e, à noite, estudava. Foi com muita dificuldade que ela concluiu o ensino médio. Mas Iva sabia que não teria como progredir em uma cidade tão pequena. Decidiu se mudar de lá.



Decisão por mudanças

Em 1996, aos 19 anos, Iva partiu sozinha para São Paulo. Para se manter, ela precisou trabalhar como empregada doméstica, vendedora, recepcionista e assistente administrativo. Iva pensou em desistir. Porém, no fundo, sempre acreditou que cada pessoa possui um talento. Bastava que ela descobrisse qual era o seu.

No ano de 2010, enquanto trabalhava como vendedora de uma loja, Iva encontrou seu caminho. Ela enfrentava problemas de saúde e não conseguia avançar profissionalmente. Então um amigo a convidou para conhecer a Universal.

Após ouvir as mensagens de apoio e incentivo dos pastores, Iva entendeu o que era preciso fazer para estabilizar sua vida pessoal e profissional. Na época, ela fazia sobrancelha das colegas de trabalho e decidiu investir nessa área fazendo um curso de design de sobrancelha.



Conquistas

Hoje, é difícil dar conta da agenda lotada, pois Iva atende clientes de várias cidades de São Paulo e de outros Estados.

Manter-se no mercado da beleza requer constante atualização. Por isso, a profissional participa de cursos para se aperfeiçoar. Segundo a especialista em estética facial, cada rosto tem um perfil diferente. São necessários técnica, aperfeiçoamento e atenção para cada cliente. Visionária, seu objetivo agora é montar uma clínica de estética facial. E trabalha por isso.

Mulher dedicada que sempre acreditou no seu potencial e não desistiu até encontrar seu verdadeiro talento, Iva dos Santos é uma esteticista facial encantada pela profissão.