Homem que mentiu na internet é punido pela Justiça

Lázaro Dias é um mentiroso. E ele mesmo admitiu isso em suas contas nas redes sociais Facebook e Instagram, no último dia 23 de maio. O texto publicado por Lázaro diz exatamente o seguinte:

“Eu, LAZARO NASCENTES DIAS, em meados de maio/2016, afirmei para meus amigos que havia saído e tido relacionamento íntimo com IZABELA STELZER PAGIOLA. Esclareço, nesta oportunidade, assim como declarei na superintendência técnica da Polícia Civil e nos autos da queixa-crime nº 0017732-64.2016.8.08.0024, que nunca tive qualquer relação, íntima ou não, com a sra. IZABELA e que tudo não passou de minha invenção. Utilizo esse espaço para me retratar publicamente e pedir desculpas a todos os envolvidos que se sentiram ofendidos pelos transtornos criados pela mentira que inventei, principalmente a ela, que foi diretamente atingida em sua honra, bem como sua família e seu namorado.”

Lázaro cita a Polícia Civil porque a publicação dessa mensagem é a punição estabelecida pela Justiça e aceita por Izabela Pagiola, após ele espalhar mentiras sobre ela na internet.

O rapaz editou imagens para que parecessem conversas entre ele e a moça e espalhou entre os seus amigos via redes sociais. Ele também utilizou fotos de outra mulher nua para dizer que era Izabela, afirmando que os dois teriam um relacionamento íntimo e descrevendo atos cometidos por eles em um motel de Vitória, capital do Espírito Santo. Tudo mentira.

Prejudicando a si mesmo

“Hoax é o nome que se dá às histórias falsas recebidas por e-mail, sites de relacionamentos e na internet, em geral”, explica o bispo Edir Macedo em seu blog. “Hoax significa ‘embuste’, numa tradução literal, ou farsa. O lamentável é que muitas pessoas acreditam em coisas impossíveis espalhadas nesses hoaxes.”

Izabela foi vítima. A história inventada por Lázaro chegou ao conhecimento do namorado, de amigos, de familiares e vizinhos. Muitos julgaram e condenaram a moça, sem que ela tivesse tido a oportunidade de desmentir a história. Por isso, decidiu procurar a Justiça.

“Me deparei com montagem de conversa, com meu nome e minha foto, fofocas, coisas que eu nunca disse, palavras que nunca saíram da minha boca. Ele inventou que foi ao motel comigo, contou para os amigos do meu namorado e o pior, ainda mandou para eles print de supostas conversas entre a gente (que nunca existiram, que ele criou). Não o conhecia e ainda não o conheço, mas ele entrou na minha vida como um pesadelo. Gerando para mim e para minha família uma dor inexplicável”, compartilhou, também no dia 23, Izabela, em sua página do Facebook.

“O problema maior da mentira é que ela tem perna curta, como diz o ditado. Quando você é pego na mentira, você é exposto e aquilo destrói o seu caráter diante das pessoas. Ninguém quer se meter com um mentiroso, todo mundo quer distância dele”, afirma o bispo Renato Cardoso.

“Graças a Deus, com o apoio da minha família, do meu namorado e dos amigos conseguimos provar a verdade”, declarou a jovem na rede social, recomendando a outras mulheres que também são vítimas de homens que agem como Lázaro: "Não deixem que caras como esse alimentem esse vício estranho e escroto de mentir e nos machucar para se autovangloriar. Corram atrás da Justiça. A gente merece, e no final sempre vale a pena.”

No final, nenhuma mentira prevalecerá, como afirma a Bíblia: “nada há encoberto que não haja de ser manifesto; e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto”. Marcos 4.22

