Grupo de Evangelização visita pacientes em hospitais pelo Brasil

Na semana que antecedeu o último Dia das Mães (7 a 14 de maio), o grupo de Evangelização nos Hospitais promoveu visitas a pacientes em todo o Brasil. Mães que estavam enfermas e funcionárias dos hospitais receberam palavras de fé, ânimo, orações especiais, além de serem presenteadas com o livro A Dama da Fé. A obra conta a história de vida de Ester Bezerra, esposa do Bispo Edir Macedo. Ao todo, foram doados cerca de 12 mil exemplares.

O advogado Bruno Aguiar, de 27 anos, esteve com uma equipe de voluntários no Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboya, na zona sul de São Paulo. Há alguns anos, o jovem integra o grupo que leva alento para os que enfrentam problemas de saúde. “É um prazer participar de qualquer ação em benefício do próximo, sobretudo nos hospitais, onde há muitas pessoas desesperadas, que precisam de apoio para superar suas dificuldades”, diz. “A data em si já é marcante e a doação de um livro como este foi a 'cereja do bolo'”, acrescenta.

Exemplo

A autora é considerada exemplo de mãe, não só pelas filhas, Cristiane Cardoso e Viviane Freitas, como também por milhares de fiéis espalhados pelo mundo. Na obra, a escritora revela detalhes do casamento, que já soma mais de 40 anos, e de batalhas vividas ao lado do marido nunca antes reveladas.

Sobre o grupo

Atualmente, o grupo de Evangelização nos Hospitais conta com milhares de voluntários, realiza visitas a unidades e postos de saúde em todo o Brasil e está sob a coordenação do pastor Lázaro Nazaré Pedro. Além das visitas, a Universal capacita seus voluntários a prestar assistência emocional e espiritual aos pacientes, familiares e funcionários em capelas hospitalares – espaço aberto a todos os que necessitam de ajuda, independentemente de religião.

Caso tenha um familiar que esteja sofrendo com problemas de saúde e queira a visita de um dos voluntários do grupo, entre em contato pelo e-mail visitas@sp.universal.org.br. Se estiver fora do Estado de São Paulo, procure o endereço da Universal mais próxima de sua casa. Acesse o o portal universal.org.

A Universal mantém diversos projetos sociais e, por meio de seus voluntários, atua em vários setores da sociedade, com o objetivo de levar auxílio emocional, psicológico, material e, sobretudo, espiritual aos que necessitam, em asilos, orfanatos, hospitais, presídios, comunidades, entre outros locais.

