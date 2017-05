"Dia de Paz" reúne mais de 20 mil pessoas na Namíbia

Home > Folha Universal

No último dia do mês de abril, mais de 20 mil pessoas compareceram ao estádio Sam Nujoma, em Windhoek, capital da Namíbia, para participar do evento denominado “Dia da Paz”, promovido pela Universal.

Um dia antes, pessoas vindas de várias partes do país chegavam ao local para garantir o melhor lugar. Nem mesmo o sono e o cansaço de alguns impediram que o gramado e as arquibancadas do estádio ficassem lotados.

O evento foi comandado pelo bispo Alaor Passos, que há um ano e meio realiza o trabalho evangelístico da Universal na Namíbia. Durante a concentração, os presentes receberam a paz que vem de Deus, por meio de orações e da Palavra de fé, descrita nas Sagradas Escrituras. “Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas Suas pisaduras fomos sarados.” (Isaías 53.5).

“Muitos estão sendo castigados pelas doenças, pela miséria, pelo sofrimento na família, mas existe uma promessa de que o Senhor Jesus já recebeu esse castigo para que a paz entre em nossas vidas, então, vamos ao pé da cruz e vamos tomar posse dessa promessa e sair desse lugar com essa paz dentro de nós”, disse o bispo.

Quebrando tradições

O principal foco do trabalho da Universal é ganhar almas para o Reino de Deus e, por isso, suas portas sempre estão abertas para aqueles que desejam ter uma transformação de vida. Durante o evento, a Universal recebeu integrantes da tribo himba, um dos poucos grupos étnicos na África que ainda mantêm suas origens.

A tribo migrou de Angola para a Namíbia no início do século 16, e na época seus membros eram chamados de hereros. No final do século 19, foram divididos em duas tribos: os hereros e os himbas.

Por mais de 30 anos, o chefe da tribo himba em Windhoek, Mutaa-Uombanda Kapika, sofreu com fortes dores na região do abdome e, após participar de uma reunião na Universal, foi curado. Maravilhado, ele decidiu entregar a sua vida nas mãos de Deus, por meio do batismo nas águas. Ele autorizou a todos os membros da tribo que sofrem de qualquer enfermidade a também participarem das reuniões. Hoje, aproximadamente 50 himbas frequentam a Universal.