Desmanche Espiritual chega a Sergipe

O Estádio Lourival Batista, conhecido como Arena Batistão, recebeu a Caravana do Desmanche Espiritual no dia 5 deste mês, em Aracaju (SE). A concentração foi realizada pelo bispo Clodomir Santos, que esteve com sua equipe de fé pela primeira vez no Estado. Foi um grande clamor a céu aberto, quando mais de 25 mil pessoas estiveram presentes.

Na ocasião, o bispo Clodomir explicou que a principal atuação do mal é no domínio na mente. Seja por meio da condenação, de traumas ou de um passado que se tornou um fardo, muitas pessoas perdem a batalha espiritual ao alimentar pensamentos que não são de Deus. “O mal faz duvidar do que está escrito, de quando confessamos nossos pecados e os abandonamos. Ele é fiel e justo para perdoar. Não importa se é pecado, pecadinho ou pecadão”, disse.

Ele também enfatizou que a decisão de escolher entre a voz de Deus ou ceder às dúvidas é exclusivamente de cada um. “Está escrito que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A pessoa tem que decidir a qual palavra vai dar crédito. Sou eu quem decido, é você que decide.”

Nova vida

“Quando o bispo Luiz Cláudio, atual responsável pelo trabalho no Estado, anunciou o dia do maior Desmanche Espiritual a céu aberto, eu estava cansada da vida que levava. Houve uma revolta dentro de mim. Antes de ir, falei: ‘Deus, se realmente o Senhor estiver lá, se tenho chance de Te servir, conserta todos os meus erros. Quero que o Senhor me prove, quero a minha libertação’”, contou a participante Jerlaine Silva.

Ela nutria sentimentos de raiva e ódio e bebia sem controle, mesmo frequentando a Universal há um ano e oito meses. Jerlaine, então, agarrou a oportunidade que desprezou por tanto tempo.

Após receber a oração de libertação, ela aceitou ser batizada nas águas. O batismo foi realizado pelo próprio bispo Clodomir, em uma piscina instalada no estádio. “Sou uma nova pessoa. Estou muito feliz, cheia do Espírito Santo. Não tenho mais ódio. Deus mudou a minha vida”, disse.

Para a jovem Alicia Oliveira, participar da concentração “foi uma experiência inenarrável”, que superou suas expectativas. “Aprendi que precisamos alcançar a libertação interior, que é a salvação. Para que isso aconteça, precisamos seguir nos passos da fidelidade a Deus”, concluiu.

Caravana

A concentração de fé, milagres, cura e respostas já alcançou milhares de pessoas de Norte a Sul do País. Além de Sergipe, os Estados do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Curitiba, Rio Branco, Rondônia, Roraima, Amapá, Bahia, Natal, Maceió, João Pessoa, Piauí e Maranhão também receberam a reunião do Desmanche Espiritual.