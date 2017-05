Como ler a Bíblia?

Home > Folha Universal

Querer ler a Bíblia é um passo muito importante para o início do aprendizado quanto ao que Deus espera para as nossas vidas. Mais do que isso: é o conhecimento necessário para estar e permanecer sempre ao lado dEle.

Esse alimento espiritual, como qualquer outro físico, deve ser bem consumido. De nada adianta, por exemplo, ter acesso a ingredientes saudáveis quando não se sabe preparar uma boa refeição. Errar na quantidade dos itens pode ser tão nocivo quanto “comer besteira”.

Com a Bíblia acontece o mesmo: compreendida de forma equivocada, pode render problemas ou não influenciar nada em sua vida.

O bispo Domingos Siqueira cita um erro bastante comum. “Quem lê versículos isolados para respaldar seus pensamentos, seus argumentos, age muito errado”, explica. E completa dizendo: “não se atenha ao versículo, mas entenda o contexto, o todo, inclusive a época em que algo foi falado daquela maneira escrita ali”.

De fato, sem conhecer o contexto, o leitor pode se confundir de tal forma que isso pode levar a um “entendimento totalmente contrário da Palavra de Deus”, segundo o bispo.

Como não incorrer nesse nem em outros erros na hora de ler a Palavra Divina? Seguem algumas dicas bem eficazes.

Cuidado com versões

Pelo grande número de versões, algumas até popularizadas demais, alguns versos cruciais para a compreensão de todo o contexto são omitidos. Por isso mesmo, a Universal recomenda a leitura da Bíblia de Estudos Almeida Corrigida Fiel, a mais fiel ao original encontrada até hoje em língua portuguesa.

Prepare-se

Ler a Bíblia não é como ler um livro qualquer. Apesar de ter sido escrita há milênios e por vários autores (por inspiração Divina), é a obra mais atual que existe, para todas as épocas. Seus textos dizem respeito a todas as áreas da vida do leitor, com orientações não encontradas em outros livros. Antes de ler algo tão especial, portanto, ore. Converse francamente com Deus para que Ele fale com você por meio daquela leitura.

Lugar

A leitura bíblica requer concentração. Não a faça em locais que prejudiquem a compreensão do texto, com interrupções e outras distrações. Consuma esse importante alimento espiritual devagar, saboreie-o com atenção e faça a digestão lenta e calmamente. O que você absorverá será algo que fará parte de você por toda a sua vida.

Ponto de partida

Muita gente começa a ler a Bíblia a partir de Gênesis, seu primeiro livro. Isso não é obrigatório, mas é importante saber o começo de tudo o que existe e para entender, inclusive, como surgiu a fé. Para um novato, a recomendação é de que inicie a leitura pelos Evangelhos, lá no Novo Testamento (Mateus, Marcos, Lucas e João), pois eles falam sobre a vinda do Senhor Jesus à Terra para revelar a verdadeira identidade de Deus.

Entenda

Não precisa se cobrar tanto sobre a compreensão total da Bíblia, pois ninguém é tão especialista assim – embora alguns tenham mais entendimento da Palavra.

Essas pessoas atingiram esse grau justamente por fazerem da leitura bíblica um hábito – e da maneira correta. Caso não entenda direito alguma passagem, seja paciente consigo mesmo e continue a leitura. Você compreenderá com o tempo e a experiência.

Deus sempre fala conosco sobre o que é relevante para nós durante a leitura da Bíblia. Você se habitua a “abrir seus ouvidos” para ouvir a voz dEle. Siga em frente e poderá ver a diferença de sua vida em relação ao período em que não lia as

Sagradas Escrituras.