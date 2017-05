Voluntários da Universal levam carinho a mães e esposas de detentos

Home > Notícias da Universal

Fazer bem ao próximo e de alguma forma tentar dar um fim ao sofrimento de algumas pessoas são alguns dos objetivos do projeto Ômega, do grupo Filhos Universal, formado por filhos de bispos e pastores da Igreja.

Durante este mês de maio, voluntários do projeto em todo o Brasil se reuniram com integrantes do grupo Universal nos Presídios (UNP) com o intuito de levar esperança e fé a mães e esposas de encarcerados, além de materiais que atendessem às necessidades básicas delas.

“O nosso objetivo foi justamente levar um pouco de conforto a tantas mães que estão longe de seus filhos, como a Palavra de Deus diz: “Lembrai-vos dos presos, como se estivésseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo-o vós mesmos também no corpo” (Hebreus 13.3). Nós nos lembramos delas e fomos levar o socorro e a Palavra de Deus a todas as mentes e corações”, disse Gabriel Souza, responsável pelo projeto.

Os integrantes do projeto tiveram a oportunidade de falar com mães e esposas de detentos, que sofrem ao ver os seus filhos ou maridos encarcerados. Eles ofereceram a elas uma palavra de fé, homenagens com cartões, músicas e um simples abraço, levando a todas um pouco de alívio e, principalmente, confortando-as com a Palavra de Deus, o caminho para a verdadeira paz e liberdade.

A voluntária Helen Priscila falou da alegria de participar da ação: "Foi uma experiência incrível e muito gratificante poder recepcioná-las com um sorriso, um abraço. Muitas choraram, sentimos a dor de cada uma delas, mas passamos o amor de Deus, e o sorriso verdadeiro que recebemos em troca não há nada que pague."

