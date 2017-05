Excesso de redes sociais prejudica a saúde dos jovens, aponta estudo

Home > Comportamento

Quantas notificações das redes sociais você checou hoje? Ou, ainda que não tenha recebido notificações, quantas olhadinhas você deu no que os outros postaram? Pois saiba que essa atitude pode estar trazendo graves prejuízos à sua vida.

De acordo com a Real Sociedade de Saúde Pública do Reino Unido e a Universidade de Cambridge, os jovens que passam mais de 2 horas por dia interagindo nas redes sociais estão causando danos sérios à sua saúde mental e física.

“Esses jovens estão mais propensos a sofrer problemas de saúde mental, sobretudo angústia e sintomas de ansiedade e depressão”, afirma um estudo realizado pelas duas instituições.

Esse estudo analisou o comportamento de 1,5 mil pessoas, com idade entre 14 e 24 anos, e chegou à conclusão de que mais de 2 horas diárias de redes sociais podem trazer problemas de autoestima, desregulamento das horas de sono, medo de ser excluído de eventos sociais, estímulo ao assédio e a agressões digitais, aumento de ansiedade, desenvolvimento de sintomas depressivos e sensação de solidão. Tudo isso só porque você quis compartilhar fotos, status, músicas...

Use com moderação

“Um fato que não pode ser negado é que a internet veio para ficar, e não estou aqui para demonizá-la. Sei que ela facilita a vida de várias formas, como no aprendizado, no comércio, nos transportes, na comunicação, e ainda nos ajuda a estar mais presentes na vida das outras pessoas. Ao olhar por esse ângulo, podemos dizer que ela uniu as pessoas, mas, por outro ângulo, também dividiu”, afirma a comunicadora Núbia Siqueira, em postagem no blog da escritora Cristiane Cardoso.

Conforme ela nos lembra, ao mesmo tempo em que encurtam a distância entre as pessoas, as redes sociais também promovem falsas sensações sobre a vida. Nas imagens postadas, por exemplo, a maioria das pessoas parece estar sempre feliz, com uma vida perfeita, quando na verdade não é isso o que acontece. Quem vê aquelas postagens, porém, compara aquela “vida fake” com a sua vida real e se angustia por não ter aquilo que os outros mostram nas fotos.

“Todos já devem ter visto o grande número de pessoas que vivem iludidas nas redes sociais, pois a vida que elas mostram pelas fotos é bem interessante, mas a vida real é sem graça”, explica Núbia.

E esse é só um dos problemas. Existem muitas pessoas que usam as redes sociais para chamar atenção e se sentir valorizadas, quando na vida real não se sentem assim; outras utilizam para trocar imagens e vídeos pornográficos; outros ainda se aproveitam do anonimato para destilar ódio; ou usam facilidade de interação para atrair pessoas a armadilhas.

Em resumo, as redes sociais, assim como podem fazer muito bem, também podem fazer muito mal.

“Portanto, a minha opinião não é para que você entre ou saia delas, mas que seja consciente do quanto elas podem influenciá-lo em tudo”, declara Núbia.

Aprenda a usar as redes sociais com moderação e sempre refletindo sobre aquilo que busca e acessa. Dessa maneira é possível tirar bom proveito, sem prejudicar a saúde física, mental ou mesmo a espiritual.

Quer saber mais sobre o assunto? Clique aqui e leia a opinião completa publicada no blog de Cristiane Cardoso.