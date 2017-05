Elefante cai em cima de caçador experiente e o mata esmagado

Home > Em Foco

Theunis Botha (foto) era um dos caçadores mais famosos da África. Ele estava acostumado a ir atrás de leões, crocodilos, elefantes, leopardos, búfalos, enfim, de animais perigosos que, como demonstravam os seus vídeos na internet e na televisão, eram sempre abatidos por ele.

Durante uma caça no Zimbábue, porém, a grande experiência de Botha como caçador não o livrou de um acidente terrível. O homem e seu grupo atacaram três elefantes que encontraram pelo caminho. Botha atirou em um deles, o que despertou a atenção de um quarto elefante, que estava escondido. Esse último animal, com a tromba, atacou Botha. Um dos outros homens disparou um tiro certeiro que matou o quarto elefante, mas o bicho caiu sobre o caçador, que morreu esmagado, aos 51 anos de idade.

De acordo com o jornal sul-africano News24, Theunis Botha era orgulhoso de seus feitos como caçador. Bem-sucedido na área, julgava-se experiente o bastante para ir atrás de animais cada vez mais perigosos. No fim, uma caçada deixou viúva a esposa dele e os cinco filhos sem o pai.

O que aconteceu com Botha vai ao encontro do ensinamento bíblico que diz que “a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda” (Provérbios 16.18). Botha sabia que era bom no que fazia e, por isso, apoiava-se no próprio conhecimento e na sua força para se defender de possíveis ataques.

Orgulho e queda

Da mesma maneira, muitas outras pessoas julgam que, sozinhas, podem se proteger de ataques – talvez não de elefantes – por mais malignos que sejam. Mas quem, sozinho, acredita ser mais forte que o diabo, acaba esmagado pelo mal, tanto quanto Botha foi esmagado pelo elefante.

O escritor Renato Cardoso explica que a mais profunda raiz de todos os pecados que as pessoas cometem é o orgulho, e destaca o que essa raiz causa:

- Não deixa que as pessoas vejam os seus próprios erros;

- Resulta na queda definitiva delas;

- Leva-as ao próprio Lúcifer.

Por isso é importante que o homem admita a sua fraqueza diante da selvageria do diabo. Reconhecendo isso, ele pode pedir ajuda a Quem realmente é capaz de vencer o adversário: Deus. Somente protegido por Ele o homem pode se defender contra qualquer artimanha do mal.

“O orgulho pode estar levando você à sua destruição e queda neste exato momento. Acorde”, conclui Renato.

