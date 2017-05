Universal promove 1ª "Copa EVG da Solidariedade", no Rio Grande do Sul

Home > Ação Social

Mais de 800 pessoas estiveram presentes, no dia 21 de maio último, nas dependências do Ginásio do Sesc Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul, para participar da 1ª "Copa EVG da Solidariedade”, organizada pelo grupo de Evangelização (EVG) da Universal. O objetivo do torneio foi arrecadar alimentos não perecíveis para ajudar as pessoas mais necessitadas.

O valor da entrada foi de 2 quilos de alimentos. Mais de 2 toneladas foram arrecadadas e serão destinadas a um asilo do estado.

Oito times de futebol de salão, compostos por jogadores do grupo EVG do Rio Grande do Sul, participaram da disputa. Familiares e convidados prestigiaram o evento.

Ajudar o próximo

Para o pastor Neto Belém, coordenador da EVG no Rio Grande do Sul, foi uma satisfação organizar um evento com a missão de ajudar as pessoas. Segundo ele, a ação representou também a união, a força e a dedicação de um grupo que provou que unidos podemos ajudar o necessitado. “O evento foi realizado justamente para que arrecadássemos o máximo para auxiliar o asilo, que não tem apoio e recursos”, disse.

O momento serviu de aprendizado para todos. Para o voluntário Alex Mendes, que esteve presente como locutor do evento, a importância do dia foi levar a Palavra de Deus por meio de um gesto de solidariedade. “Creio que o maior troféu entregue nessa ação solidária foi o do amor ao próximo.”

