Pensamentos vazios podem ser mortíferos

Um carro descontrolado invade a calçada em plena luz de um dia muito movimentado na Times Square, uma das regiões mais famosas de Nova York, nos Estados Unidos (EUA). Mais de 20 pessoas são atropeladas e uma delas, uma jovem de apenas 18 anos, morre no local.

O autor do atropelamento é o também jovem norte-americano Richard Rojas, de 26 anos, um ex-soldado das Forças Armadas dos EUA que foi dispensado por problemas disciplinares. Desde então, fazia uso de álcool e drogas e, atualmente, estava desempregado e morando com a mãe.

No dia 18 de maio último, o carro de Rojas trafegava pela via quando, repentinamente, invadiu a calçada na contramão e saiu atropelando os pedestres, em alta velocidade, só parando ao bater em um poste. Segundo testemunhas que presenciaram o incidente, ao sair do carro, o jovem pulava e gritava coisas sem sentido.

De acordo com a polícia, ele afirmou que ouvia vozes e gostaria de ter morrido no acidente. Testes toxicológicos realizados após a prisão de Rojas revelaram que ele havia usado uma droga sintética que provoca alucinações, comportamentos violentos e pensamentos suicidas. Ainda segundo conhecidos do jovem, ultimamente ele publicava “coisas demoníacas” nas redes sociais.

Rojas, que já tinha sido preso ao menos quatro vezes por delitos como embriaguez ao volante e ameaça de morte, dessa vez, foi denunciado por homicídio de segundo grau e 20 tentativas de homicídio.

Só a fé em Deus combate o espírito do vício

As drogas têm feito cada vez mais vítimas, e aquele que não vive na dependência dos pensamentos de Deus está sujeito a pensamentos vazios e sem propósitos, um prato cheio para o espírito do vício.

Segundo o bispo Edir Macedo, em texto publicado no blog dele, aquele que não vive sujeito aos pensamentos Divinos, certamente viverá sujeito aos pensamentos malignos e às consequências deles.

“Jesus disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas como ele faz isso? Usando a mente de pessoas vazias dos pensamentos do Eterno. É assim que ele mata, rouba e destrói a humanidade. Quantos acidentes têm acontecido por causa da bebida alcoólica? Mas quem instiga a beber e dirigir? Quantas mortes têm sido causadas pelas drogas? Mas quem os induz a usar drogas? As entidades do inferno têm se apossado de mentes egoístas, incrédulas, vazias da mente de Cristo e, portanto, fracas e suscetíveis a toda sorte de ideias diabólicas”, explica o bispo.

Durante Palavra Amiga transmitida pela Rede Aleluia de rádio, o bispo Macedo afirmou que a única ferramenta eficaz no combate ao vício é a fé em Deus. Isso porque, por mais que a pessoa tenha vontade de abandonar os velhos hábitos, o homem ainda é fraco, enquanto Deus está acima de qualquer espírito de vício.

“O vício é um espírito, e esse espírito desgraçado é o que leva a juventude à morte prematura. É o que leva a nação à destruição. Mas o poder da fé, o poder da Palavra, o Espírito da certeza, esse Espírito que faz a gente crer em Deus, arrasa qualquer espírito de vício. Não há espírito de vício que consiga vencer o Espírito da fé.”

