O que o diabo não quer que você saiba

Você já deve ter assistido a um filme com o seguinte roteiro: os personagens consideravam normais as situações ruins que aconteciam com eles. Achavam que tudo não passava de uma grande e infeliz coincidência. Tentavam seguir as suas rotinas normalmente, mas no fundo sabiam que havia algo maior e, por mais que buscassem um sentido para as suas vidas, sempre acabavam conformados com a realidade ao seu redor. E quão grande não foi a surpresa desses personagens ao descobrirem que tudo era uma grande mentira, que estavam sendo enganados o tempo todo. Aquele sofrimento não era o destino deles, era tudo forjado por alguém, o vilão, que queria ver o mal deles e se aproveitar das suas emoções e escolhas erradas.

Só que não é apenas em um roteiro cinematográfico ou de alguma novela que isso ocorre. O mundo vive exatamente isso. E o vilão é alguém que nos conhece muito bem e trabalha incansavelmente para nos destruir: o diabo. Ele é o pai da mentira, e enganar é a sua especialidade:

“Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira.” João 8.44

A diferença é que os vilões de filme geralmente querem o que você tem, mas no caso do diabo, ele não quer que você tenha aquilo que um dia ele teve e perdeu por orgulho.

“Nas palavras de Satanás”

Uma banda cristã sul-africana conseguiu colocar nas letras de uma música as mentiras que o diabo tem contado para a humanidade há tanto tempo.

A música “In the words of the Satan” (“Nas palavras de Satanás”, em tradução livre), da banda The Arrows, vai fazer você enxergar tudo aquilo que o diabo não quer que você saiba.

Confira abaixo o vídeo legendado da música:

Não se engane

Mesmo sabendo da grande mentira na qual o mundo está mergulhado, não são poucas as pessoas que insistem em acreditar nessa ilusão. Vivem presas em seus traumas, vícios, doenças, emoções, complexos, porque não se dão a chance de conhecer Quem as libertaria:

“E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.” João 8.32

E a verdade é o próprio Senhor Jesus:

“Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por Mim.” João 14.16

Conhecer o Senhor Jesus é conhecer quem o diabo não quer que as pessoas conheçam, pois sabe que Ele é o Único que pode arrancá-las de toda mentira que ele tem criado no mundo.

E não se engane achando que somente os que ainda não tiverem um encontro com Deus são alvos das mentiras do diabo. O Senhor Jesus alertou que, a fim de que não alcancemos a nossa Salvação, ele fará de tudo para enganar até os escolhidos (Mateus 24.24).

Por isso, esteja atento e não baseie a sua vida naquilo que o mundo diz ser o correto. Só há uma maneira de viver uma vida abundante, de ter paz e, na Eternidade, a Salvação da alma: é conhecendo e fazendo a vontade de Deus:

“E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.” Romanos 12.2

Quanto mais você se aproxima de Deus, mais distante de todo engano deste mundo você estará. Mas é preciso que aqueles que se aproximam dEle o façam com fé, sem a qual é impossível agradá-Lo.

