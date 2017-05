Casal é auxiliado pelo grupo UNP do Maranhão após sair da prisão

Home > Ação Social

No último dia 21 de maio, a equipe do grupo Universal nos Presídios (UNP) do estado do Maranhão realizou uma visita à residência de um casal de ex-presidiários que, desde o cárcere, tem sido acompanhado pelos voluntários da Igreja.

O grupo não se limita apenas ao evangelismo dentro das cadeias, atua também de forma direta fora delas. Auxilia os ex-encarcerados espiritualmente ou mesmo assistindo-os em suas necessidades básicas, até que consigam se estabilizar, como ocorreu nesse caso.

Segundo o coordenador do UNP no estado, pastor Venino Aragão, o casal cumpriu pena no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, localizado na capital, São Luís. Ele, R. S. S., ficou preso durante 5 anos, e ela, I. R .L., por 8 meses. I.R.L. inclusive estava grávida e deu à luz o filho deles quando ainda estava encarcerada. O casal já tinha outros dois filhos, que ficaram sob os cuidados da avó paterna durante a pena.



Os voluntários doaram à família um kit enxoval para o bebê – que está com 2 meses de idade – contendo fraldas descartáveis e de pano, lenços umedecidos, roupinhas, xampu, entre outros produtos, além de uma cesta básica bem diversificada, contendo alimentos e materiais de higiene, para a família, que se mostrou muito grata pela ajuda e satisfeita por haver quem se preocupe com o próximo.

A equipe do UNP também se comprometeu a colaborar com a reforma da casa, doando cimento. “Um dos integrantes, que é pedreiro, se prontificou a fazer o piso da casa, que está em situação bastante precária e, devido ao excesso de poeira, tem causado problemas dermatológicos e respiratórios nas crianças”, destacou o pastor Venino.

Batismo nas águas

Depois de receber orações e uma Palavra de fé, R. conversou com o pastor Venino sobre a vontade que tinha de se batizar nas águas. Então, no mesmo instante, a cerimônia foi realizada, usando um tanque existente na casa de R. (foto acima).

“Segundo nos contou, ele já havia manifestado o desejo de se batizar enquanto estava na prisão e, assim que tivesse uma oportunidade, aproveitaria para tomar essa atitude de fé em sua vida. Foi o que aconteceu naquele dia. A esposa já havia se batizado na prisão, relatando ter sido ‘a melhor decisão de sua vida’”, contou o pastor.

(*) Com informações do grupo Universal nos Presídios (UNP)