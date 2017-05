As 3 vozes que você ouve

Home > Reflexão

Suponhamos que você esteja assistindo a um jogo do qual você já sabe o placar final. Mas, mesmo já sabendo de antemão que o seu time ganhou a partida, você quer assistir para ver todos os lances. Porém, mal começa o primeiro tempo e o seu time já toma um gol. Depois outro e mais outro. Chega ao final do primeiro tempo e o seu time está perdendo de 3 a 0. Porém, você não se preocupa, em vez disso, permanece tranquilo e confiante, porque já sabe que o resultado final será de 6 a 3.

O bispo Edson Costa usou o exemplo acima para ilustrar como uma pessoa que ouve a voz de Deus e confia nela reage diante das adversidades. “No mundo da fé funciona exatamente dessa maneira. Não importa se neste momento parece que a coisa está contra você, o que interessa é que você já sabe o placar final: no final você vai dar a volta por cima, você vai vencer”, destaca ele.

O bispo cita a passagem bíblica em que Jesus acalma a tempestade e explica que nela é possível detectar 3 vozes falando ao mesmo tempo:

“E, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, O levaram consigo, assim como estava, no barco; e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E Ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-No, dizendo-Lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E Ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é Este, que até o vento e o mar lhe obedecem?” Marcos 4.35-41

1ª voz: A voz de Jesus

“E, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado...”

Quando Deus fala, Ele cumpre. O Senhor Jesus jamais nos colocará em uma canoa furada. Ele sabe o que é melhor para nós ainda que não entendamos no momento.

Independentemente do que acontecesse no meio do percurso, Jesus já havia dito que eles chegariam ao outro lado. “Se os discípulos tivessem ouvido somente essa voz e acreditado no final da viagem e não na metade dela, eles não teriam se preocupado com nada, continuariam olhando para o final do percurso”, observa o bispo. Esse é o princípio da fé: de enxergar as coisas antes de elas acontecerem. “O princípio de ouvir a voz de Deus antes de ouvir qualquer outra voz.”

Quando os seus olhos estão focados na Palavra de Deus, no resultado final determinado por Ele, nada do que aconteça no meio do caminho irá tirar a sua paz ou a sua confiança em Deus. “Se Deus falou que você vai chegar do outro lado, confie nEle. Do outro lado está a sua vitória.” Ignore as outras vozes que surgirem no meio do caminho.

2ª voz: A voz da tempestade

“E eles, deixando a multidão, O levaram consigo, assim como estava, no barco; e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E Ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-No, dizendo-Lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos?”

A força do vento e da tempestade deixaram os discípulos aterrorizados a ponto de eles acreditarem que iam perecer. Intimidados pela situação, ele se deixaram levar pela voz do medo, causado pela tempestade (problemas), e se esqueceram do que Jesus havia dito no início da viagem: “Passemos para o outro lado.” A tempestade vem para anular a voz de Deus. “A tempestade faz a pessoa ficar desesperada, por que a água vai entrando no barco, vai sacudindo de um lado para o outro, então ela, desesperada, esquece da primeira voz que falou com ela, que é a voz da fé. A voz de Deus deve ser soberana em sua vida. Não deixe a tempestade tirar o seu foco daquilo que Deus já falou para você.”

3ª voz – A voz dos discípulos

“E Ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é Este, que até o vento e o mar lhe obedecem?”

Os discípulos estavam há quase 3 anos andando com Jesus, mas ainda não O conheciam. Eles pensavam que já tinham conhecimento da Grandeza de Deus e de quem era Jesus, porque já tinham presenciado vários milagres, curas, libertações e até a ressurreição de Lázaro, mas nunca haviam visto Jesus repreender o vento e o mar, e esses O obedecerem.

“Jesus estava mostrando que não importa o tempo de Evangelho, mesmo que você caminhe com Ele por muitos anos, Ele sempre irá lhe surpreender com coisas novas. Se você usar a sua fé em vez de ouvir a voz da tempestade, você vai chegar do outro lado”, garante o bispo.

Compartilhe nas redes sociais.