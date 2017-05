Você já teve ressaca amorosa?

Home > Comportamento

Um relacionamento malsucedido é capaz de tirar a paz das pessoas. Quando conviver com o parceiro fica praticamente insuportável, já passou da hora de mudar algumas atitudes. Mas, ao contrário disso, muitos acabam se entregando às tristezas, aos ressentimentos, às angústias e também aos prazeres da vida.

Foi o caso de Sarah Mulvin (foto ao lado). Ela ficou arrasada após passar por um doloroso término de relação. A australiana, de 44 anos, tentou de várias formas suprir a chamada ressaca amorosa em que se encontrava, mas não obteve êxito.

Cansada de buscar e nada preencher o vazio que sentia, ela resolveu se cadastrar em um aplicativo de paquera. O objetivo inicial era sair com pelo menos um homem por dia, no prazo de 30 dias. Mas Sarah foi muito além: ela saiu com 52 homens em apenas 1 mês.

E, apesar da quantidade de encontros, muito mais do que a própria Sarah esperava, ela não conseguiu achar ninguém que a fizesse se sentir feliz e completa por mais que algumas horas.

Curando a ressaca

Infelizmente, situações como a da australiana são mais comuns do que imaginamos. Ao término de um relacionamento, é comum que a pessoa busque logo se envolver com outro parceiro para tentar diminuir a dor de um amor não correspondido.

Contudo, isso não determina felicidade. Quem deve determinar se será feliz ou se continuará a sofrer é você mesmo, com as suas escolhas.

A Palavra de Deus destaca, no livro de Cânticos, a reação da mulher sulamita diante das infelicidades do seu relacionamento a dois:

“De noite, no meu leito, busquei o amado da minha alma; busquei-o e não achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade, pelas ruas e pelas praças; buscarei o amado da minha alma. Busquei-o e não achei. Encontraram-me os guardas, que rondavam pela cidade. Então, lhes perguntei: Vistes o amado da minha alma? Mal os deixei, encontrei logo o amado da minha alma; agarrei-me a ele e não o deixei ir embora até que o fiz entrar em casa de minha mãe e na recâmara daquela que concebeu.” Cantares de Salomão 3.1-4

A passagem bíblica acima mostra que a sulamita encontrou muitas adversidades em seu caminho, passou por problemas, mas que, apesar de tudo, de todas as dores na alma que sentiu, ela não desistiu de ser feliz no amor.

E você, já teve uma ressaca amorosa?

Se sim, então está na hora de curar as suas dores da forma correta e ser feliz no amor definitivamente; se não, aprenda como evitar essa situação. Todas as quintas-feiras é a realizada na Universal a Terapia do Amor, em todo o Brasil. Nessas palestras você aprenderá como agir para superar os obstáculos que surgem no caminho para a sua realização na vida amorosa. Participe.