UNP promove ação em Coordenadoria de Unidades Prisionais no interior paulista

Home > Ação Social

Recentemente, voluntários do Universal nos Presídios (UNP), com o líder do grupo no País, bispo Eduardo Guilherme, estiveram na Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região do Vale do Paraíba e Litoral (COREVALI), ao lado do atual responsável pela Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) na região, Nestor Pereira Colete Júnior.

A região conta hoje com 18 unidades prisionais, sendo oito penitenciárias, sete Centros de Detenção Provisória, dois Centros de Progressão Penitenciária e um Centro de Ressocialização.

O encontro contou com a participação de cerca de 100 funcionários da instituição, recepcionados com um café da manhã especialmente preparado e servido pelos voluntários do UNP.

De acordo com o bispo Eduardo, a visita à Coordenadoria se deu com o objetivo de unificar e estreitar laços de companheirismo, a fim de melhorar e até mesmo modificar — se preciso for — o trabalho executado pelos voluntários do grupo UNP, que já passam de 350 na região, sob os cuidados do pastor Antônio Marcos.

Neste dia, o bispo Eduardo aproveitou para explicar a Colete Júnior como funciona esse importante trabalho realizado pelo UNP de evangelismo dentro e fora dos presídios em diversas partes do Brasil e em outros países do mundo.

A equipe da COREVALI agradeceu pelo empenho e carinho dos voluntários do grupo.

Caso queira conhecer mais a respeito das ações realizadas pelo UNP, acesse e curta a página oficial do grupo no Facebook, ou procure uma Universal mais perto da sua casa para outras informações.

(*) Com informações do grupo Universal nos Presídios (UNP)

Veja mais imagens dessa ação na galeria abaixo:

Veja como foi o encontro na galeria de fotos a seguir: