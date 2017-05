Método finlandês contra o bullying promete diminuir o problema nas escolas

Home > Comportamento

Já se foi o tempo em que o bullying era um problema quase exclusivo de escolas públicas e comunidades pobres. Hoje em dia ele está presente em todos os colégios, de todas as classes sociais e em todo o mundo. Mas um método desenvolvido na Universidade de Turku, na Finlândia, parece trazer uma forma eficaz de combater esse tipo de violência.

Criado em 2009, ele conseguiu eliminar completamente o bullying em até 80% das escolas e reduziu a prática em outros 20%. Deu tão certo que já se espalhou por outros países da Europa e até da América Latina, como Argentina, Chile, Colômbia e Peru.

Chamado de KiVa (acrônimo de Kiusaamista Vastaan, que quer dizer "contra o bullying" em finlandês), o projeto, além de trabalhar com o agressor e a vítima, visa também as testemunhas do bullying. Os outros jovens que presenciam a violência, geralmente apoiam, dando risada, ou ficam calados, com medo de reagir. De acordo com os especialistas, ambas atitudes são uma forma de reforçar o poder do agressor. “Se as atitudes dos demais envolvidos muda, agredir passa a não ser mais tão divertido", explica a diretora do programa KiVa no Instituto Escalae na Espanha, Tiina Mäkelä.

Francisca Isasmendi, psicopedagoga responsável pelo KiVa no Colégio Santa María de Salta, na Argentina, reforça a ideia de que a nova postura dos observadores é essencial para desestimular o ato. "Quando um grupo deixa de apoiar o agressor e esse fica sozinho, ele para."

O bullying é divertido para quem?

"Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade; cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros”

Filipenses 2.3,4

Aquele que conhece a Deus sabe que não é melhor do que ninguém e que não tem direito de ofender ou machucar alguém, independentemente do motivo. Se consideramos o nosso próximo maior do que nós, vamos nos preocupar com a sua segurança e não seremos coniventes com práticas como as do bullying, mas faremos a nossa parte para que não ocorram.

Esse é o modelo de relacionamento que Deus deseja para a criatura humana, baseado em humildade, cuidado e união. Pode parecer estranho pensar em algo assim na atualidade, em uma sociedade extremamente egoísta, mas se esse pensamento existisse em todos, não haveria bullying, nem qualquer tipo de violência neste mundo. Com certeza, este seria um lugar muito melhor para viver.

