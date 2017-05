Voluntário da Universal conta a sua história de vida em Fórum Juvenil na Angola

Home > Internacional

A Angola, país da costa ocidental da África, já foi uma colônia portuguesa e conquistou a sua independência em 1975, após uma longa guerra de libertação. Na sequência também foi cenário de uma intensa guerra civil, entre 1975 e 2002. Foi nesse período que a Universal chegou ao país e, desde 1991, atua na região desenvolvendo trabalhos de evangelização e social.

O país africano ainda enfrenta muita desigualdade econômica e social e é considerado um dos países menos desenvolvidos do planeta pela Organização das Nações Unidas (ONU). Apesar de a economia de Angola apresentar taxas de crescimento que estão entre as maiores do mundo, cerca de 70% da população vive com menos de 2 dólares por dia (cerca de R$ 6,50) e as taxas de expectativa de vida e mortalidade infantil continuam entre as piores do mundo

Diante desse cenário, é muito importante que se debata com os jovens o problema das drogas e do vício, inevitavelmente atrelados a problemas sociais como a pobreza e a criminalidade. Recentemente, em Angola, foi celebrado o Dia Nacional da Juventude — em memória ao herói de guerra José Mendes de Carvalho, comandante das ex-Forças Armadas Populares de Libertação, morto em combate em 14 de abril de 1968.

Jovens de fé à frente do combate às drogas

Em alusão à data, o Governo local realizou, na cidade de Benguela, a segunda maior do país, um Fórum Juvenil abordando o papel dos jovens de fé à frente do combate às drogas. O evento aconteceu no salão nobre da prefeitura de Benguela e reuniu cerca de 200 pessoas, com o objetivo de alertar sobre o uso e os malefícios das drogas e bebidas alcoólicas.

O obreiro da Igreja Universal, Anibal Francisco, voluntário da Força Jovem Universal (FJU) de Angola, esteve presente e contou o seu testemunho aos participantes do encontro. Ele relatou que há 19 anos chegou a Universal e foi liberto do vício nas drogas, e que hoje ajuda muitos jovens a se libertarem dos vícios. Em seguida, ele fez uma oração em prol da juventude de Benguela, que tem sido afetada pelos vícios da bebida e de drogas.

A Universal tem desenvolvido intensos trabalhos sociais e de evangelização em Angola. Se você se interessa pelo trabalho que a Igreja desenvolve em outros países, clique aqui e saiba mais.

E para saber onde há uma Universal mais próxima de sua casa, acesse http://www.universal.org/enderecos/.