Universal inaugura igreja no Presídio Militar Romão Gomes, em São Paulo

Home > Ação Social

No último dia 21 de maio, domingo, às 19h30, aconteceu a inauguração do templo da Universal dentro do Presídio Militar Romão Gomes, localizado na região norte da cidade de São Paulo.

A cerimônia contou com a presença do coordenador geral do grupo Universal nos Presídios (UNP) no Brasil, bispo Eduardo Guilherme, e do responsável pelo evangelismo nos presídios das polícias civis e militares no estado de São Paulo, pastor Elias Vasconcelos.

A nova igreja tem capacidade para 300 pessoas e estava lotada na reunião inaugural, que contou ainda com a presença do atual diretor do presídio, tenente coronel PM Clécio Tadeu da Silva, e de policiais militares que atuam no Romão Gomes.

As obras no local começaram há algumas semanas, com o total apoio da direção. Durante o preparo do piso, um fato curioso aconteceu: quando os profissionais faziam a escavação para preparar a estrutura, eles encontraram um documento valioso e histórico da construção daquele presídio, a pedra fundamental, bem no centro de onde seria o salão da Igreja, além de jornais da época e documentos da história do presídio que datavam de 5 de setembro de 1958.

Apoio

Durante o encontro, o bispo Eduardo explicou a todos sobre a importância do trabalho da Igreja dentro dos presídios no Brasil, destacando o apoio que tem recebido, inclusive no próprio Romão Gomes.

As reuniões na nova igreja, inicialmente, acontecerão às segundas, quartas e sextas-feiras, ao meio-dia; e às quintas e domingos, às 19h30.

(*) Com informações do grupo Universal nos Presídios (UNP)

Veja como foi mais essa inauguração na galeria de fotos abaixo: