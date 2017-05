Home > Internacional

O grupo Força Jovem Universal (FJU) na Itália vem, há mais de 15 anos, realizando atividades de conscientização, valorização e também de incentivo aos jovens do país. Recentemente, o evento “Dance On” reuniu os voluntários para um evento cultural, em Milão. Grupos apresentaram coreografias de dança e alguns jovens também mostraram o seu talento musical cantando ou tocando piano.

“O evento aconteceu com o intuito de mostrar para a sociedade que o jovem representa força, e investir nele é cuidar do futuro. O grupo (Forza Giovani Universale, em italiano), por meio do esporte e da cultura, valoriza os jovens talentos e os conscientiza sobre a importância de manter-se longe das drogas”, afirmou o pastor Anderson Silva Turquetti, coordenador do FJU na Itália.

Durante o evento, o pastor orou por todos os presentes. Ele explicou que a pessoa vazia no seu interior muitas vezes busca preenchê-lo se envolvendo com drogas ou se automutilando, o que apenas provoca mais dor e sofrimento. Ainda reiterou que somente com Deus é possível preencher o vazio da alma.

Vida transformada na presença de Deus

Com o principal objetivo de demonstrar à juventude local que é possível viver bem e se divertir sem o uso de drogas e outras práticas abusivas contra o próprio corpo, os voluntários apresentaram uma peça teatral intitulada “Tirando a Máscara” (imagem ao lado). A máscara representa as falsas alegrias mundanas que, muitas vezes, escondem os reais problemas pelos quais os jovens estão passando como a depressão e o sentimento de vazio interior.

Muitos dos jovens presentes identificaram a máscara como uma representação da camuflagem dos problemas e entenderam que, diante do sofrimento, devem tirar a máscara para conseguir pedir ajuda e buscar a Deus.

Foi o que aconteceu com Beatriz Gonzalez (imagem abaixo), de 19 anos, que contou como teve a sua vida totalmente transformada na presença de Deus e participando do FJU:

“Eu era uma jovem muito triste, depressiva, sentia a falta da minha mãe e me sentia muito só. Eu também não tinha um bom relacionamento com o meu pai. Com tudo isso, aos 15 anos comecei a me cortar (automutilar), pois acreditava ser era a única solução para aliviar a minha dor. Até que um dia, em meio a tanto sofrimento, fui convidada a participar da Força Jovem Universal. No início eu não entendia muito bem, mas, aos poucos, fui colocando em prática tudo aquilo que era falado. Uma obreira me acompanhou e orientou em todo esse processo. Em poucos meses, eu vi a mudança dentro de mim. Hoje sou uma jovem totalmente diferente, tenho paz e objetivos na vida. Agradeço a Deus, pois é nEle que eu encontrei a verdadeira felicidade e posso dizer que vale a pena viver.”

Para saber mais sobre o trabalho evangelístico da Universal no exterior, clique aqui.

Se você deseja buscar a presença e a proteção de Deus para a sua vida, participe de um encontro em uma Universal mais próxima de sua casa, no Brasil e em outros países, como Itália, França e Inglaterra.