Antes e depois: mil dias sem usar heroína

Home > Reflexão

A decisão de parar de usar drogas, geralmente, é acompanhada de um período extremamente tenso para o usuário e os que convivem com ele. A abstinência costuma ser marcada pela instabilidade emocional, além de outras sensações físicas e psicológicas, fruto da ausência do entorpecente.

Recentemente, uma mulher – que não quis dizer o seu nome verdadeiro – compartilhou, em uma rede social, a sua experiência de ficar sem usar heroína por mil dias. Ela é identificada somente com o nome fictício “DisregardThisOrDont” (algo como "ignore isso ou não", em tradução livre) e também postou fotos do antes e depois de parar com a droga (acima) para comemorar e incentivar outras pessoas.

“Na foto com o cabelo loiro eu estava miserável. Estava em abstinência e a esse ponto o vício tinha tomado conta de qualquer pensamento que me viesse à mente. Eu tinha cortado o meu cabelo e passado tanta química que ele quebrava. Arranquei minhas sobrancelhas até elas quase desaparecerem e tinha feridas do tamanho de moedas”, relatou ela.

Questionada sobre a veracidade das fotos, a jovem ainda contou como, nesse período, era grosseira com a mãe e se sentia mal pela abstinência, mas que superou o período. “A foto da direita é de uma pessoa totalmente diferente. É alguém que ama a si mesma. A minha mensagem para aqueles que ainda estão passando por isso: nunca tenham medo de pedir ajuda.”

Cura definitiva

Viciados precisam ter coragem e determinação para se libertar da dependência. A força de vontade é necessária, mas só há uma forma de ter segurança de que o vício não voltará: quando o Espírito de Deus libertar e habitar dentro da pessoa.

No Tratamento para Cura dos Vícios, na Universal, é possível vencer essa situação. Acesse o site Vício Tem Cura e veja depoimentos impressionantes de quem conseguiu vencer os mais diversos tipos de dependência.

A reunião acontece aos domingos, em toda a Universal. Clique aqui e encontre o templo mais próximo de sua casa. Participe.