Quem não quer amar e ser amado, ser feliz e fazer alguém feliz?

Muitas pessoas procuram incessantemente a felicidade na vida amorosa e acabam se perdendo na própria busca. Além disso, muitas vezes, acabam sendo vítimas de pressão, seja de familiares ou de amigos.

Porém, o escritor Renato Cardoso, autor do livro “Casamento Blindado”, destaca que amar é uma escolha, uma decisão livre de pressão externa. “Amar é poder escolher qualquer outra pessoa, mas decidir por apenas uma”, explica.

E quando você decide estar em um relacionamento, é preciso assumir um compromisso sério com a outra pessoa, esforçando-se constantemente para que a relação seja benéfica para ambos.

Não erre no relacionamento

Na vida a dois, um deve servir de apoio e ajudar o outro, seja orientando o companheiro a tomar uma decisão difícil ou a realizar tarefas simples do dia a dia, como auxiliar no preparo de uma refeição.

Respeitar a opinião do cônjuge, sem tentar impor as próprias opiniões, a fim de que ele faça as suas vontades, é primordial e impulsiona a saúde do relacionamento. Saber ouvir e agradar o companheiro faz parte de exercícios diários que devem ser praticados e jamais esquecidos.

“Dentro de um relacionamento de amor verdadeiro, não há controle sobre o outro. Ninguém que tenha todos os 'parafusos' no lugar deseja que o parceiro faça ou deixe de fazer algo por medo. Isso não é amor”, alerta Renato.

De acordo com o escritor, muitas vezes fazemos sacrifícios e abrimos mão de certas coisas pela pessoa amada. Contudo, essas escolhas devem ser feitas por vontade própria e prazer de fazer o outro feliz, não por medo de perder ou sofrer represália.

A importância de Deus no relacionamento



Mas, de nada adianta abrir mão de suas próprias vontades e ser feliz vendo a felicidade do outro se o casal não colocar Deus em primeiro lugar. Apenas Ele é capaz de dar o direcionamento certo para manter uma união fortalecida.

