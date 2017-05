UNP promove ações em dois grandes Centros de Detenção Provisória em São Paulo

Home > Ação Social

Em 2 dias seguidos, voluntários do grupo Universal nos Presídios (UNP) estiveram em dois Centros de Detenção Provisória (CDP) de São Paulo realizando movimentos especiais.

O primeiro aconteceu no CDP da cidade de Hortolândia, interior paulista, no último dia 18 de maio. Lá cumprem pena — ou estão presos provisoriamente — mais de 1,8 mil homens, em regime fechado.

No local, o bispo Eduardo Guilherme – atual coordenador do UNP em todo o País —, juntamente com outros voluntários do grupo, fez uma reunião com dezenas de presos, orou por eles e aconselhou, deixando a todos mensagens de fé e ânimo. Também foram doadas 300 Bíblias aos presos naquele dia.

No dia seguinte (19), o local visitado pela equipe do UNP foi o CDP II de Belém, localizado na zona leste da capital paulista, onde o grupo organizou um café da manhã para dezenas de funcionários do local, como forma de agradecimento pela parceria deles e apoio ao trabalho da Universal dentro dos presídios. Os voluntários presentearam a todos com exemplares do livro “A Dama da Fé”, de autoria de Ester Bezerra, esposa do bispo Edir Macedo, líder e fundador da Universal.

O CDP II de Belém conta hoje com mais de 2 mil presos, em regime fechado ou provisório.

(*) Com informações do grupo Universal nos Presídios (UNP)