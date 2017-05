Leia a Bíblia em 1 ano - 143º dia

Home > Mundo Cristão

“O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento...” Oséias 4.6

Conhecer a Bíblia é muito importante para todos nós, especialmente nos momentos mais difíceis de nossas vidas, pois Deus fala conosco por meio de Sua Palavra. O Espírito Santo nos conduz, nos orienta, e quando passamos por tribulações, Ele nos faz lembrar do que está escrito na Bíblia, de uma Palavra de Deus que nos conforte. Mas só nos lembraremos se tivermos conhecimento Dela.

Por isso, elaboramos um plano para que você leia a Bíblia em 1 ano.

Se você já está nesse propósito, acompanhe a leitura de hoje:

Números 32

32.1 Os filhos de Rúben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade; e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado.

32.2 Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Rúben e falaram a Moisés, e ao sacerdote Eleazar, e aos príncipes da congregação, dizendo:

32.3 Atarote, Dibom, Jazer, Ninra, Hesbom, Eleale, Sebã, Nebo e Beom,

32.4 a terra que o SENHOR feriu diante da congregação de Israel é terra de gado; e os teus servos têm gado.

32.5 Disseram mais: Se achamos mercê aos teus olhos, dê-se esta terra em possessão aos teus servos; e não nos faças passar o Jordão.

32.6 Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Rúben: Irão vossos irmãos à guerra, e ficareis vós aqui?

32.7 Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem à terra que o SENHOR lhes deu?

32.8 Assim fizeram vossos pais, quando os enviei de Cades-Barnéia a ver esta terra.

32.9 Chegando eles até ao vale de Escol e vendo a terra, descorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o SENHOR lhes tinha dado.

32.10 Então, a ira do SENHOR se acendeu naquele mesmo dia, e jurou, dizendo:

32.11 Certamente, os varões que subiram do Egito, de vinte anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me,

32.12 exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao SENHOR.

32.13 Pelo que se acendeu a ira do SENHOR contra Israel, e fê-los andar errantes pelo deserto quarenta anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o SENHOR.

32.14 Eis que vós, raça de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para aumentardes ainda o furor da ira do SENHOR contra Israel.

32.15 Se não quiserdes segui-lo, também ele deixará todo o povo, novamente, no deserto, e sereis a sua ruína.

32.16 Então, se chegaram a ele e disseram: Edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças;

32.17 porém nós nos armaremos, apressando-nos adiante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar; e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra.

32.18 Não voltaremos para nossa casa até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um, da sua herança.

32.19 Porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porquanto já temos a nossa herança deste lado do Jordão, ao oriente.

32.20 Então, Moisés lhes disse: Se isto fizerdes assim, se vos armardes para a guerra perante o SENHOR,

32.21 e cada um de vós, armado, passar o Jordão perante o SENHOR, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele,

32.22 e a terra estiver subjugada perante o SENHOR, então, voltareis e sereis desobrigados perante o SENHOR e perante Israel; e a terra vos será por possessão perante o SENHOR.

32.23 Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o SENHOR; e sabei que o vosso pecado vos há de achar.

32.24 Edificai vós cidades para as vossas crianças e currais para as vossas ovelhas; e cumpri o que haveis prometido.

32.25 Então, os filhos de Gade e os filhos de Rúben falaram a Moisés, dizendo: Como ordena meu senhor, assim farão teus servos.

32.26 Nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade,

32.27 mas os teus servos passarão, cada um armado para a guerra, perante o SENHOR, como diz meu senhor.

32.28 Então, Moisés deu ordem a respeito deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel;

32.29 e disse-lhes: Se os filhos de Gade e os filhos de Rúben passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra, perante o SENHOR, e a terra estiver subjugada diante de vós, então, lhes dareis em possessão a terra de Gileade;

32.30 porém, se não passarem, armados, convosco, terão possessões entre vós na terra de Canaã.

32.31 Responderam os filhos de Gade e os filhos de Rúben, dizendo: O que o SENHOR disse a teus servos, isso faremos.

32.32 Passaremos, armados, perante o SENHOR à terra de Canaã e teremos a possessão de nossa herança deste lado do Jordão.

32.33 Deu Moisés aos filhos de Gade, e aos filhos de Rúben, e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Ogue, rei de Basã: a terra com as cidades e seus distritos, as cidades em toda a extensão do país.

32.34 Os filhos de Gade edificaram Dibom, Atarote e Aroer;

32.35 Atarote-Sofã, Jazer e Jogbeá;

32.36 Bete-Ninra e Bete-Harã, cidades fortificadas, e currais de ovelhas.

32.37 Os filhos de Rúben edificaram Hesbom, Eleale e Quiriataim;

32.38 Nebo e Baal-Meom, mudando-lhes o nome, e Sibma; e deram outros nomes às cidades que edificaram.

32.39 Os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram-se para Gileade, e a tomaram, e desapossaram os amorreus que estavam nela.

32.40 Deu, pois, Moisés Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela.

32.41 Foi Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias; e chamou-lhes Havote-Jair.

32.42 Foi Noba e tomou a Quenate com as suas aldeias; e chamou-lhe Noba, segundo o seu nome.

Salmos 76

76.1 [Ao mestre de canto, com instrumentos de cordas. Salmo de Asafe. Cântico] Conhecido é Deus em Judá; grande, o seu nome em Israel.

76.2 Em Salém, está o seu tabernáculo, e, em Sião, a sua morada.

76.3 Ali, despedaçou ele os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a batalha.

76.4 Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos.

76.5 Despojados foram os de ânimo forte; jazem a dormir o seu sono, e nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos.

76.6 Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisaram carros e cavalos.

76.7 Tu, sim, tu és terrível; se te iras, quem pode subsistir à tua vista?

76.8 Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo; tremeu a terra e se aquietou,

76.9 ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra.

76.10 Pois até a ira humana há de louvar-te; e do resíduo das iras te cinges.

76.11 Fazei votos e pagai-os ao SENHOR, vosso Deus; tragam presentes todos os que o rodeiam, àquele que deve ser temido.

76.12 Ele quebranta o orgulho dos príncipes; é tremendo aos reis da terra.

Isaías 24

24.1 Eis que o SENHOR vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar os moradores.

24.2 O que suceder ao povo sucederá ao sacerdote; ao servo, como ao seu senhor; à serva, como à sua dona; ao comprador, como ao vendedor; ao que empresta, como ao que toma emprestado; ao credor, como ao devedor.

24.3 A terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque o SENHOR é quem proferiu esta palavra.

24.4 A terra pranteia e se murcha; o mundo enfraquece e se murcha; enlanguescem os mais altos do povo da terra.

24.5 Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna.

24.6 Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados; por isso, serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão.

24.7 Pranteia o vinho, enlanguesce a vide, e gemem todos os que estavam de coração alegre.

24.8 Cessou o folguedo dos tamboris, acabou o ruído dos que exultam, e descansou a alegria da harpa.

24.9 Já não se bebe vinho entre canções; a bebida forte é amarga para os que a bebem.

24.10 Demolida está a cidade caótica, todas as casas estão fechadas, ninguém já pode entrar.

24.11 Gritam por vinho nas ruas, fez-se noite para toda alegria, foi banido da terra o prazer.

24.12 Na cidade, reina a desolação, e a porta está reduzida a ruínas.

24.13 Porque será na terra, no meio destes povos, como o varejar da oliveira e como o rebuscar, quando está acabada a vindima.

24.14 Eles levantam a voz e cantam com alegria; por causa da glória do SENHOR, exultam desde o mar.

24.15 Por isso, glorificai ao SENHOR no Oriente e, nas terras do mar, ao nome do SENHOR, Deus de Israel.

24.16 Dos confins da terra ouvimos cantar: Glória ao Justo! Mas eu digo: definho, definho, ai de mim! Os pérfidos tratam perfidamente; sim, os pérfidos tratam mui perfidamente.

24.17 Terror, cova e laço vêm sobre ti, ó morador da terra.

24.18 E será que aquele que fugir da voz do terror cairá na cova, e, se sair da cova, o laço o prenderá; porque as represas do alto se abrem, e tremem os fundamentos da terra.

24.19 A terra será de todo quebrantada, ela totalmente se romperá, a terra violentamente se moverá.

24.20 A terra cambaleará como um bêbado e balanceará como rede de dormir; a sua transgressão pesa sobre ela, ela cairá e jamais se levantará.

24.21 Naquele dia, o SENHOR castigará, no céu, as hostes celestes, e os reis da terra, na terra.

24.22 Serão ajuntados como presos em masmorra, e encerrados num cárcere, e castigados depois de muitos dias.

24.23 A lua se envergonhará, e o sol se confundirá quando o SENHOR dos Exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém; perante os seus anciãos haverá glória.

O que você aprendeu com a leitura de hoje? Deixe seu comentário.

E não desanime. Continue firme para ler a Bíblia em 1 ano.

