Um jovem de apenas 20 anos, morador de Itapevi, cidade da Grande São Paulo, aparece esganando outro jovem em um vídeo que tem sido compartilhado por uma rede social. Após a divulgação das imagens, Lucas Matheus Batista Santos foi preso e, à polícia, confessou ter matado, pois devia uma alma ao diabo.

“Comecei a gritar, falar exu da morte, tiriri, essa alma é para vocês, me deixa em paz. Aí depois eu enforquei (esganei) bastante ele”, disse Lucas. Ele ainda afirmou não estar arrependido do que fez. “Compensar não compensa, mas...”

Para piorar o crime foi filmado pela irmã de Lucas, que tem apenas 15 anos. A polícia agora investiga se a adolescente participou do ato, se foi obrigada por ele ou se quis gravar o irmão para denunciá-lo. A mãe também é investigada pelos mesmos motivos.

Em depoimento filmado pelos policiais, o assassino dá detalhes de como cometeu o crime e jogou o corpo, já sem vida, em um córrego. “Aí eu pulei dentro do rio e empurrei ele, como se fosse uma canoa. Joguei, ele foi devagarzinho, e eu entreguei pros exus a alma dele.”

Engano do mal

O rapaz não contou sobre a origem dessa “dívida” que teria com o diabo, se fez um pacto com ele ou algo assim. Seja qual for a razão, Lucas foi enganado e cumpriu ordens malignas daquele que só tem um único objetivo: matar, roubar e destruir. “O espírito do engano se alastra pelo mundo levando as pessoas à pior peste: a desobediência a Deus. Foi ele que levou Eva e Adão a desobedecer e perder a sua autoridade e domínio para Satanás. A partir dali nasceu uma humanidade corrupta, cruel, injusta, caótica”, disse o bispo Edir Macedo durante Palavra Amiga, transmitida diariamente pela Rede Aleluia de rádio.

O diabo usa sentimentos e pensamentos para plantar a sua semente no ser humano, conseguir que esse faça a sua vontade, e destruir a vida dos que dão abertura para ele. Por isso há a necessidade de sermos preenchidos com a presença de Deus, para ter forças para resistir às sugestões do inimigo e calar a voz do corrupto coração. “O ser humano é fraco quando, em vez de raciocinar, usa os sentimentos. Sentimentos do coração escravizam e sempre induzem às más escolhas”, completa o bispo.

