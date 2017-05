Você sabe qual é a diferença entre fraqueza e pecado?

Home > Reflexão

A vida cristã começa quando a pessoa, após ouvir a Palavra de Deus, toma a decisão de se converter dos seus maus caminhos e de seguir e servir ao Senhor Jesus. A partir de então, o Espírito Santo opera o milagre do novo nascimento, mudando a sua condição de criatura para filho.

Aí começam a surgir as provas e tribulações que são inerentes a todos que decidem viver em obediência à Palavra de Deus e andar segundo a Sua vontade.

Entretanto, mesmo recebendo uma nova mentalidade e disposição para obedecer à voz de Deus, ainda assim, a pessoa está sujeita a fraquezas, uma vez que a natureza humana é dominada por elas.

Contudo, existe uma grande diferença entre fraqueza e pecado.

Na Bíblia, o apóstolo Paulo, escreve a respeito delas:

“E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas; porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.” Romanos 8.26

"Mesmo a pessoa sendo de Deus, ela comete pecado"

O bispo Clodomir Santos explica que, quando uma pessoa vive no erro, o Espírito Santo age na consciência dela a fim de convencê-la do pecado para que, assim, ela tome a decisão de se converter dos maus caminhos e abandonar o pecado no qual ela vive. Quando Paulo se refere à fraqueza, ele está se referindo aos pecados que nós cometemos. “Porque, mesmo a pessoa sendo de Deus, ela comete pecado, porque a natureza dela é pecaminosa”, esclarece o bispo.

“Quando ele diz que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, como é isso na prática? Normalmente, quando uma pessoa de Deus peca, comete algum erro, imediatamente o Espírito Santo fala na consciência dela. E o diabo também."

Porém, o diabo fala na mente da pessoa para fazê-la apelar para as razões dela e justificar o erro. E, ao mesmo tempo, para fazê-la pensar que não tem mais jeito, que ela já foi rejeitada por Deus. Por outro lado, o Espírito Santo fala na mente dela para convencê-la do erro e fazê-la reconhecer e, sobretudo, crer no que está escrito:

“Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça.” 1 João 1.9

O bispo destaca que Deus não é conivente com o pecado. A essência do caráter de Deus é a Sua justiça, a Sua santidade, e não o Seu poder. “As pessoas, enquanto cegas espiritualmente, só consideram o poder, elas não consideram o caráter e a santidade de Deus, por isso elas vivem uma vida desregrada, não levam a sério a Palavra de Deus. Elas não se abriram ao Espírito Santo, por isso Ele não pode convencê-las a respeito do pecado. Pois Ele não assiste no pecado, Ele assiste na fraqueza.”

Não seja dominado por suas fraquezas

Ele destaca ainda que o Espírito Santo nos assiste para que não sejamos dominados pelas nossas fraquezas, pela nossa humanidade e nos entreguemos aos erros, aos pecados, porque é em meio às provações, às tentações e tribulações, que essas fraquezas se manifestam.

Há determinadas situações que nós enfrentamos em que não sabemos nem como orar. Isso acontece porque a nossa oração está sempre relacionada a nossas vontades, nossos anseios, e esse é o motivo pelo qual muita gente não vive a vida cristã na sua plenitude, está sempre entregue à sua vontade, quer porque quer que a sua vontade seja feita, quer tudo a seu modo, tudo a seu tempo, e por isso muitas vezes acaba pecando.

Talvez esse tem sido o seu caso. Você fica o tempo todo questionando por que a sua oração não foi respondida, por que essa situação não muda.

A resposta é simples, diz o bispo Clodomir. É porque está escrito:

“Porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa.” Hebreu 10.36

Por essa razão o batismo com o Espirito Santo é imprescindível. É Ele quem nos sustenta, nos anima, nos fortalece, nos exorta e nos disciplina. Muitas vezes a pessoa está enfrentando um problema e atribui a culpa ao diabo. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes o Espírito Santo permite determinadas situações para nos disciplinar.

“A vida cristã é uma vida de lutas, provas, tribulações, perseguições, renúncia, negação”, alerta o bispo.

Conforme está escrito: “Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus” (Atos 14.22). "Porque o que está preparado para nós é muito grande, muito glorioso, é extraordinário, é inimaginável”, destaca o bispo.

